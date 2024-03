Gam Office, al Clia presenta l’ufficio sostenibile al CLIA Innovation Expo

Genova. Gam Office Service SPA, azienda genovese attiva da 18 anni sul territorio e ormai veterana nel settore ICT con anni di esperienza sia come integratore di sistemi che nel supporto di delivery a bordo in ambito Navale, in collaborazione con Epson, società internazionale dell’Information Technology, sarà presente al CLIA Innovation Expo Esposizione organizzata dalla Cruise Lines International Association, dall’11 al 14 marzo 2024, a Genova, per presentare una soluzione innovativa per il riciclo della carta on demand, Epson PaperLab. Epson PaperLab è il primo sistema capace di trasformare fogli usati in nuova fornitura per l’ufficio. Il tutto direttamente in azienda grazie a tre processi – sfibratura, rilegatura e formatura – che permettono di ottenere fogli nuovi da riutilizzare subito. Il sistema gestisce tutto il ciclo con un minimo consumo di acqua, garanzia ulteriore di un minimo impatto ambientale.

Gam Office ed Epson, inoltre, sono attivi da anni nella proposta di un ufficio più sostenibile a partire dai sistemi di stampa: un vantaggio significativo per tutte le aziende, ma soprattutto per quelle, come la crocieristica, per le quali la riduzione dei consumi energetici e la riduzione dei rifiuti rappresentano un elemento essenziale. La tecnologia proprietaria Epson Heat-Free, tecnologia di stampa a freddo unica sul mercato, è integrata nelle stampanti per l’ufficio per offrire un risparmio energetico sino al 90% rispetto alla tecnologia laser, minore manutenzione e materiale di consumo a lunga durata e facile smaltimento.

Il cammino della sostenibilità è un impegno che deve essere condiviso fra i vari attori del mercato, da chi produce tecnologia a chi la distribuisce sino a coloro che ne fanno un uso quotidiano, come le aziende. In questo senso Gam ed Epson condividono l’impegno per una sostenibilità offrendo soluzioni che coniugano bassi costi di gestione e minimo impatto ambientale, in un percorso che è già iniziato e prosegue.