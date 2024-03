Galleria Mazzini, ancora un anno di lavori: spuntano le vetrate scampate alla seconda guerra mondiale

Genova. Primo trimestre 2025. Ancora un anno di lavori. Questa la tempistica aggiornata dei cantieri in Galleria Mazzini fornita stamani dall’assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova Mauro Avvenente rispondendo durante la prima seduta “question time” – una novità introdotta recentemente nel regolamento del consiglio comunale – a un’interpellanza di Franco De Benedictis (Fratelli d’Italia).

Il consigliere, in realtà, ha domandato precisamente quale fosse lo stato di conservazione dei grandi lampadari in bronzo che decoravano “il salotto buono” di Genova.

Avvenente ha rassicurato, in tal senso, affermando che i manufatti sono mantenuti e saranno restaurati prima di essere naturalmente collocati al loro posto al termine dei cantieri. “Entro il primo trimestre 2025 conto di poter essere con tutti voi alla cerimonia che sancirà la fine del restauro completo del secondo lotto”, ha affermato.

L’assessore ha anche giustificato l’accumulo di nuovi ritardi sui tempi previsti per la conclusione dei lavori riferendosi ad alcuni ritrovamenti avvenuti durante gli interventi sulla caratteristica volta vetrata della galleria.

Gli operai e i tecnici hanno rinvenuto, durante le lavorazioni in quota, alcune specchiature originali risalenti alla costruzione della galleria, e risparmiate al tempo e ai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Le specchiature, che saranno utilizzate come base per ricostruire fedelmente la volta, sono emerse grazie a particolari tecniche come la sverniciatura a laser delle centine metalliche.

L’intervento di riqualificazione di Galleria Mazzini vale un investimento di oltre cinque milioni di euro realizzato in parte grazie ai fondi del Pnrr.

I famosi quattro lampadari, fusi a Berlino nell’Ottocento, si trovano in un deposito in corso Europa, in attesa di restauro.