Funivia, il fronte del no scende in piazza: oggi il corteo, allo studio nuovi progetti per tralicci e stazioni

Genova. Una manifestazione da Principe al centro città, con il supporto dell’intera rete dei comitati genovesi, è quella che andrà in scena questa mattina a partire dalle 10 in piazza Acquaverde e verso piazza Matteotti per dire, ancora una volta, no alla funivia tra la stazione marittima e forte Begato.

Tra azioni legali – è stato depositato pochi giorni fa il terzo ricorso contro l’iter di approvazione dell’opera – e raccolte fondi per sostenere la battaglia, prosegue l’impegno degli attivisti del comitato informale “Con i piedi per terra”. E

Sono passati oltre due anni dall’inizio delle proteste delle cittadine e dei cittadini di Lagaccio, Oregina, San Teodoro e Granarolo contro la costruzione dell’impianto per cui ha fine anno si è chiusa la conferenza dei servizi e sono partiti alcuni cantieri propedeutici.

“Un’opera che dovrebbe costare 40,5 milioni di euro, il 60% del budget totale del progetto, sottraendo risorse preziose per la messa in sicurezza e la riqualificazione dei forti, che da 10 si sono ridotti a cinque, lasciando fuori anche Sperone e Diamante – si legge nel comunicato che annuncia i prossimi passi del comitato – Un progetto che ha sollevato parecchie perplessità anche in alcuni enti, come Arapl, Amt e soprintendenza, che negli scorsi mesi si sono pronunciati durante la conferenza dei servizi: dalla mancanza dei necessari approfondimenti geologici, all’incompatibilità con il progetto dei quattro assi di forza, dalla richiesta di riduzione delle dimensioni delle stazioni e dei tralicci per mitigarne l’impatto visivo, all’auspicio di un reale confronto con la popolazione”.

Su queste e altre considerazioni si basa appunto il terzo ricorso depositato proprio in questi giorni al Tar e notificato a Comune, Regione Liguria e agli enti coinvolti nel procedimento.

Dal Comune, più volte, è stato risposto che le osservazioni avanzate dai soggetti interessati in conferenza dei servizi sono state recepite. E soprattutto per quanto riguarda le critiche della Sovrintendenza sull’impatto di piloni e stazioni di arrivo, partenza e intermedie, l’amministrazione ha deciso di cambiare, almeno in parte, rotta.

Indiscrezioni parlano di strutture che non saranno più in vetro e acciaio, moderne, sulla stregua degli impianti alpini (l’architetto Cillara Rossi, che sta lavorando con gli assegnatari dell’infrastruttura, Doppelmayr-Collini, ha progettato tra le altre cose la Skyway del Monte Bianco) ma si ispireranno all’estetica portuale, in particolare alle gru, riducendo al minimo gli scheletri portanti.

Nella squadra che sta progettando la funivia è stato quindi inserito anche lo studio Obr, lo stesso che sta portando avanti il progetto della Casa della Vela all’interno del Waterfront Levante. E l’architetto fondatore di Obr, Paolo Brescia, non a caso è un ex studio Piano.

Notizie che non soddisfano comunque i comitati. “La manifestazione di oggi per ribadire che Genova non ha bisogno di un’altra mega opera ma di una visione di città che sappia mettere al centro i bisogni dei suoi abitanti, la protezione del territorio e la riqualificazione del suo patrimonio culturale”, concludono dal comitato.

Nel frattempo, però, il tempo scorre. La funivia dovrà essere finanziata con 40 milioni di fondi complementari al Pnrr e quindi essere ultimata entro il 2026 per non perdere i finanziamenti.