Fumo da un camion che trasporta scorie di alluminio, intervento dei vigili del fuoco sulla A26

Genova. Vigili del fuoco impegnati dalle 11.30 circa in un’area di sosta sulla A26 Genova Pra’–Gravellona Toce tra Ovada e Masone, in direzione sud.

I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza un mezzo pesante che trasporta detriti di alluminio e da cui sta fuoriuscendo del fumo.

I vigili del fuoco sono sul posto con diverse squadre e con il nucleo speciale Ncbr. Sono in corso accertamenti sul contenuto effettivo del tir e sul funzionamento del rimorchio per capire come agire senza rischiare di far scaturire un incendio.

Indagini sono portate avanti sulla possibilità di un rischio ambientale. Sul posto anche la polstrada.

Sul tratto autostradale al momento non sono segnalati particolari problemi sul fronte del traffico. Code, ma per lavori, tra Masone e Ovada verso nord e tra il bivio A26/A7 e Ovada verso sud.