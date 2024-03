Frane e inondazioni, a Camogli 50 esperti internazionali in visita per studiare le soluzioni

Camogli. Oltre 50 esperti internazionali in mitigazione del rischio geo-idrologico e gestione delle risorse idriche arriveranno a Camogli il 18 marzo per una quattro giorni di riunioni e sopralluoghi nel levante ligure. L’evento è organizzato dall’associazione Gisig e dal Parco di Portofino nell’ambito del progetto europeo RECONECT, co-finanziato dal programma Horizon 2020 e iniziato nel settembre 2018 con un meeting di kick-off che si è tenuto proprio a Portofino.

Il progetto RECONECT ha lo scopo di dimostrare l’applicabilità, l’efficacia e la replicabilità di soluzioni basate sulla natura (NbS = Nature-based Solutions) per la mitigazione del rischio geo-idrologico in aree e paesaggi rurali, con particolare riferimento ad inondazioni fluviali e costiere e frane superficiali. Sono 34 sono le organizzazioni che partecipano al progetto, 17 i paesi coinvolti a livello mondiale, 29 i siti pilota (di cui 10 dimostratori e 19 collaboratori), circa 15 milioni di euro il budget: sono questi i numeri di RECONECT, la cui fine è prevista il 31 agosto 2024 e che si trova ora a punto decisivo per la finalizzazione dei risultati e la definizione di un piano per il loro sfruttamento nel breve e medio periodo.

Attraverso la ricerca scientifica, le attività di monitoraggio ambientale e socio-economico, la co-progettazione e implementazione di interventi NbS e la dimostrazione della loro efficacia, RECONECT vuole raggiungere un significativo impatto nell’indirizzare le politiche europee, nazionali e regionali verso l’utilizzo di tecnologie verdi e la rigenerazione di ecosistemi per far fronte alle sfide climatiche del nostro millennio.

Un primo riscontro positivo si è avuto a luglio 2023 con l’approvazione da parte del Parlamento europeo della Nature Restoration Law che prevede di ripristinare tutti gli ecosistemi degradati entro il 2050 e di favorirne la resilienza verso impatti locali causati dai cambiamenti climatici. Per indirizzare la normativa nazionale e regionale verso l’utilizzo delle NbS come strumenti di mitigazione del rischio, RECONECT si sta invece dotando di una strategia per gli affari pubblici rivolta ai decisori e a chiunque possa influenzare le politiche sul tema, con lo scopo di mettere a disposizione le conoscenze e competenze del progetto ed offrire una solida base scientifica e tecnica a supporto della legislazione.

L’incontro in oggetto prevede un’agenda su quattro giornate: 18 e 19 marzo, riunioni di avanzamento di progetto e di networking presso l’Hotel Cenobio dei Dogi di Camogli, alla presenza di importanti stakeholders quali Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione CIMA, Università di Genova oltre che delle istituzioni locali in rappresentanza dei 3 comuni del Parco (Santa Margherita, Portofino e Camogli) 20 marzo, sopralluogo al sito pilota RECONECT di San Fruttuoso di Camogli, oggetto di interventi NbS per la mitigazione del rischio da frane superficiali e colate detritiche, anche a tutela del patrimonio culturale presente nella baia.

Con l’occasione i partners RECONECT saranno guidati dal personale del FAI in una visita all’Abbazia. 21 marzo, sopralluogo a Vernazza e Manarola in collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il progetto europeo STONEWALLSFORLIFE, che implementa interventi NbS e promuove la manutenzione dei muretti a secco per aumentare la resilienza di aree già scenario nel 2011 di eventi disastrosi.