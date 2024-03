Genova. Sono diverse le abitazioni inaccessibili dopo la frana che ieri sera si è abbattuta sulla scuola elementare Aldo Moro di Crociefieschi, gravemente danneggiata da un enorme masso di 5 metri per 4 che ha sventrato un muro.

Si tratta in gran parte di seconde case, che erano vuote ieri sera e dove i proprietari non potranno però tornare fino alla messa in sicurezza del versante. Un solo residente è stato evacuato ieri sera e ha trovato alloggio presso la sorella.

“Nella sfortuna è andata benissimo che sia accaduto a tarda sera” dice il sindaco di Crocefieschi Filippo Battilana che questa mattina ha effettuato un primo sopralluogo con i tecnici e i vigili del fuoco.

“I bambini della scuola elementare sono una decina – spiega – un’interclasse che funzionava molto bene e il nostro obiettivo è di non far loro perdere nemmeno un giorno di scuola. Abbiamo già informato l’istituto comprensivo e troveremo sistemazione per i ragazzi quanto prima”.

A breve la scuola doveva essere oggetti di importanti lavori: “Avevano appena vinto un bando Por Fesr per l’efficientamento energetico del valore di 400mila euro – spiega il sindaco – soldi che ora sfumano mentre ci troviamo ad affrontare ben altre priorità”

Frana contro una scuola a Crocefieschi

Intanto ora il versante è sorvegliato speciale a causa del maltempo in arrivo: “Siamo a disposizione dell’amministrazione comunale con la nostra protezione civile – dicono il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone – Certamente la frana è dovuta alle piogge che sono cadute nei giorni scorsi e che, come sappiamo, possono determinare conseguenze sul terreno anche a distanza di giorni. Nelle prossime ore – ricordano – è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione con possibili temporali forti che colpiranno soprattutto la parte del centro e ponente ligure dalla notte e per tutta la giornata di domani. I nostri previsori di Arpal sono al lavoro per l’emissione del primo bollettino della giornata, dopo le 12. Raccomandiamo prudenza a tutti i cittadini che possono informarsi attraverso i canali anche social della Regione Liguria”.