Fp Cgil: “Carenza di personale alla mensa universitaria di corso Gastaldi, serve soluzione”

Genova. La mensa per studenti universitari di Corso Gastaldi riversa in una situazione complessa a causa della ormai cronica carenza di personale. Lo dice la Fp Cgil in una nota.

“I lavoratori in servizio sono solo 8 e sono suddivisi su due turni di lavoro; la mensa serve giornalmente circa 900 pasti al giorno sei giorni su sette”, si legge nella nota del sindacato.

“La carenza di organico è arrivata al punto da impedire agli operatori di usufruire di ferie o permessi e di dover lavorare costantemente in straordinario – denunciano dalla Funzione Pubblica Cgil – nei mesi scorsi la Fp Cgil di Genova ha sollecitato Aliseo, l’agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, ad assumere nuovo personale”.

“La carenza di organico, oltre a penalizzare le lavoratrici e i lavoratori nei loro diritti, ha già causato giornate di chiusura della struttura e altre sono in arrivo con buona pace del diritto allo studio di studenti e studentesse dell’ateneo genovese”, conclude la Fp Cgil Genova.