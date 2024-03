Forze armate, celebrazione del precetto pasquale per la Scuola Telecomunicazioni di Chiavari

Chiavari. Presso la Chiesa dei Frati Cappuccini di Chiavari Monsignor Sergio Siddi, Vicario Generale dell’Ordinariato Militare, ha celebrato il tradizionale Precetto Pasquale, a favore del personale della Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate – Polo Formativo Cyber.

Concelebrante, Padre Aldo Campone, da sempre molto vicino e partecipe alla vita spirituale della comunità militare di Chiavari e attivo nelle attività di sostegno ai più deboli e bisognosi.

Nel suo intervento di saluto il Comandate della Scuola, Giuseppe Fabrizio Aufiero, ha evidenziato che la collaborazione tra le attività caritatevoli e la Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate si è intensificata nel corso dell’anno, in quanto l’Ente militare, nel rispetto del quadro contrattuale stipulato con la ditta appaltatrice del servizio mensa, cede quotidianamente le proprie eccedenze alimentari, contribuendo a sostenere la mensa per i poveri e bisognosi gestita da Padre Aldo.

Alla cerimonia del Precetto Pasquale erano presenti numerose Autorità Civili, tra cui il Vicesindaco di Chiavari Michela Canepa, e militari, nonché le Associazioni Combattentistiche che con la propria presenza hanno voluto sottolineare il profondo legame e la collaborazione che intercorre, tra l’Istituzione Militare e il territorio chiavarese.

“La celebrazione della Pasqua è il momento centrale della Cristianità – ha ribadito monsignore Siddi nel corso della sua omelia – il nome Pasqua trarrebbe proprio nella parola “passaggio” le sue origini etimologiche. Un passaggio, che in questo caso è simbolico, dalle tenebre della morte alla luce della Resurrezione di Cristo. Proprio con questo spirito e un rinnovato impegno alla promozione della sicurezza e della pace è stato celebrato il Precetto Pasquale, in un mondo purtroppo ancora terribilmente diviso da guerre, odio e violenza, in cui i poveri e i deboli, i bambini in particolare, pagano il prezzo più alto”.