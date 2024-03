Forum scuola, ogg la giornata conclusiva: “Il futuro salpa da Genova”

Genova. Con la terza giornata in svolgimento all’Istituto Nautico San Giorgio, nel tardo pomeriggio di oggi si concluderà la prima edizione di “Forum Scuola. Il futuro della scuola salpa da Genova”.

L’evento, fortemente voluto e promosso dall’assessorato comunale alle Politiche dell’Istruzione ed Informatica di Marta Brusoni, è rivolto alle scuole primarie e secondarie dell’area genovese e ligure ma non solo. La sua realizzazione è stata resa possibile dalle proficue collaborazioni avviate con la Direzione Scolastica Regionale Liguria, Fondazione Carlo Felice, Iren ed altri importanti attori del mondo dell’educazione e della formazione che operano sul nostro territorio.

Tra gli appuntamenti particolarmente seguiti durante la prima parte del programma, vi sono stati quelli del rettore dell’Università di Genova Federico Delfino e del pedagogista Daniele Novara del Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti.

«L’ottimo riscontro che stiamo ottenendo con questa prima edizione del “Forum Scuola” conferma quanto sia stato importante, se non addirittura necessario, aprire un esteso dibattito sulle fasi di evoluzione della scuola primaria e secondaria a Genova – afferma Marta Brusoni, assessore alle Politiche dell’Istruzione del Comune di Genova -. Sono davvero soddisfatta dei valori e delle prospettive che stanno emergendo da ognuno degli appuntamenti in programma. Questa iniziativa ha anche permesso di dare il meritato risalto al grande lavoro educativo messo in campo quotidianamente dalle insegnanti delle scuole comunali del settore 0/6, particolarmente attente all’educazione dei sentimenti, ed a quelle delle scuole statali. Importante è anche stato l’ampio contributo di crescita della nostra comunità educativa attraverso l’individuazione di nuove idee, metodi e progetti per migliorare l’educazione e la formazione degli studenti e non solo».

Il Forum è stato ideato per proporre momenti di studio, riflessione e confronto a tutto campo sulle aree di sviluppo della scuola primaria e secondaria: dalla riqualificazione degli ambienti materiali a quelli immateriali, dalle innovazioni nella didattica al confronto tra scuola e grandi trasformazioni socioculturali come transizione digitale, ecologica e sostenibilità energetica. I risultati stanno rispondendo a tutte le aspettative trovando riscontri e feedback da parte di tutti i soggetti chiamati a dare i propri contributi: non solo da parte del corpo docente ma anche dai genitori, dagli studenti e dagli alunni coinvolti in prima persona, ma anche da associazioni, istituzioni di riferimento, esperti e formatori.

Sempre nell’ambito del “Forum Scuola”, alle 17.30 presso l’Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice, sarà anche possibile assistere allo spettacolo “Il Canto dell’Albero”, un eco-musical dedicato ai bambini delle scuole primarie e alle loro famiglie scritto per sensibilizzare sulle problematiche ambientali e per promuovere comportamenti ecosostenibili.