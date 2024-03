Forum scuola, la prima edizione al via al nautico San Giorgio. Brusoni: “Porterà nuovi progetti e idee”

Genova. Parte dall’Istituto Nautico San Giorgio il primo Forum scuola, il futuro della scuola salpa da Genova, un evento fortemente voluto e promosso dall’assessorato alle Politiche dell’Istruzione del Comune di Genova – in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale Liguria, la Fondazione Carlo Felice, l’Istituto Nautico San Giorgio e altri importanti attori del mondo dell’educazione e della formazione – con l’obiettivo di promuovere una giornata di studio, riflessione e confronto a tutto campo sulle aree di sviluppo della scuola primaria e secondaria dell’area genovese.

«Sono molto felice di annunciare il lancio del primo Forum Scuola, un evento che vuole essere un focus sulle fasi di evoluzione della scuola primaria e secondaria di Genova, che si affianca al grande lavoro educativo messo in campo quotidianamente dalle insegnanti delle scuole comunali del settore 0/6, particolarmente attente all’educazione dei sentimenti, e a quelle delle scuole statali – spiega l’assessore alle Politiche dell’Istruzione Marta Brusoni – Sono certa che il Forum Scuola porterà nuove idee e progetti per migliorare l’educazione e la formazione dei nostri studenti. Invito tutti, e in particolare le scuole, le famiglie e gli esperti del settore a partecipare numerosi agli appuntamenti, per far crescere insieme la nostra comunità educativa».

«Il Forum rappresenta un’occasione propizia per descrivere in maniera completa il complesso sistema scolastico cittadino e per individuare alcune piste di lavoro per accompagnare l’evoluzione metodologica e didattica insieme all’integrazione tra sistema statale e paritario – commenta il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Liguria Alessandro Clavarino – Inoltre, grazie al Forum potremo raccogliere in modo coordinato le proposte di collaborazione che giungono, sempre più numerose e importanti, dalla società e dalle imprese».

L’appuntamento è per giovedì 15 marzo alle 8 all’Auditorium dell’Istituto Nautico San Giorgio (edificio Calata Darsena) ed è rivolto principalmente al corpo docente, ai genitori, alle associazioni e istituzioni di riferimento, ma anche a tutti gli esperti e formatori che operano nel campo della formazione e dell’educazione.

Tra i temi che verranno affrontati: la riqualificazione degli ambienti da quelli materiali a quelli immateriali; innovazioni nella didattica; confronto tra scuola e grandi trasformazioni socioculturali (transizione digitale, ecologica, sostenibilità energetica); scuola e inclusione; scuola e disabilità; dispersione scolastica.

Ecco gli appuntamenti

Martedì 12 marzo h 9.30 – Auditorium di Stradanuova, Palazzo Rosso

Conferenza “EDUCARE ALLA LEGALITÀ PER RESPONSABILIZZARE LE NUOVE GENERAZIONI” organizzata da SiMohamed Kaabour, docente del Liceo linguistico internazionale Grazia Deledda di Genova, indirizzata alle classi quarte e quinte superiori.

Conferenza “EDUCARE ALLA LEGALITÀ PER RESPONSABILIZZARE LE NUOVE GENERAZIONI” organizzata da SiMohamed Kaabour, docente del Liceo linguistico internazionale Grazia Deledda di Genova, indirizzata alle classi quarte e quinte superiori. Giovedì 14 marzo h 20.30 – Auditorium Montale, Teatro Carlo Felice

Spettacolo “Mio padre, un magistrato” scritto, diretto e interpretato da Clara Costanzo, liberamente ispirato al libro della figlia magistrato Caterina Chinnici, “È così lieve il tuo bacio sulla fronte”, dedicato a Rocco Chinnici, giudice pioniere dell’antimafia, assassinato in una Fiat 126 imbottita di tritolo.

Venerdì 15 marzo h 17.30 – Auditorium Montale, Teatro Carlo Felice

Spettacolo “Il canto dell’albero”, eco-musical dedicato ai bambini delle scuole primarie e alle famiglie con l’obiettivo di sensibilizzare sulle problematiche ambientali e di promuovere comportamenti ecosostenibili.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Si consiglia di prenotarsi scrivendo a eventi@clickutility.it