Dalle polpette danesi all’hortobagi ungherese, in centro storico tour tra le cucine del mondo: torna Forchette Foreste

Genova. Un “cammino gastronomico” nei caruggi genovesi in cui assaggiare cucine di tutto il mondo, nei locali che sul territorio propongono sapori e emozioni provenienti da ogni latitudine. Domenica 24 marzo in centro storico torna “Forchette Foreste”, l’evento arrivato ormai alla sua terza edizione che accompagna i partecipanti alla scoperta della città vecchia e delle cucine di altri Paesi.

“Genova, storicamente, rappresenta un crogiuolo di culture grazie alla sua posizione sul mare e nell’ambito degli scambi commerciali che per secoli si sono articolati lungo le rotte nelle quali il porto ligure è da sempre un protagonista – spiegano da Rete Contatto Genova – Tutt’oggi il melting pot genovese è composto da una molteplicità di nazioni rappresentate da cittadini che a vario titolo scelgono di vivere fra Voltri e Nervi e ancora più spesso proprio nel centro storico cittadino cornice naturale della manifestazione”.

Quest’anno il “menù itinerante” toccherà Danimarca, Portogallo, Ecuador, Messico, Paesi Balcani, Ungheria e Marocco: si gusteranno le frikadeller, le polpettone di carne e suino tipiche della cucina nordica, e poi il bolinho di baccalà tanto amato in Portogallo, e ancora la zuppa di pesce dell’Ecuador, le enchiladas di carne, le sarmale bosniache (involtini di verza ripieni di riso, carne e verdure), l’hortobagi, la tradizionale crêpe salata ungherese, e la shebakia, dolce marocchino per chiudere in bellezza.

La mappa dei ristoranti in cui verranno serviti i piatti è digitale, può essere scaricata sullo smartphone e consultata per toccare tutte le tappe, e per partecipare è necessaria la prenotazione. La prima partenza da San Lorenzo è alle 11, l’ultima alle 18, e l’evento si conclude alle 22.