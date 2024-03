Fiscalità, i sindacati incontrano Regione Liguria: “Abbassare le tasse alle fasce più deboli”

Genova. Negli ultimi anni Cgil Cisl e Uil Liguria hanno chiesto alla Regione Liguria di intervenire sulle detrazioni e abbassare la tassazione dell’Irpef regionale, imposta che grava sulle fasce più deboli della popolazione già colpita da difficoltà economiche. In questi anni, sul capitolo tassazione, Cgil Cisl Uil hanno sottoscritto con Regione Liguria una serie di accordi, ma nonostante ciò la Liguria continua ad essere una regione dove l’addizionale Irpef risulta particolarmente onerosa.

Per questi motivi, nell’incontro di ieri con il Presidente Toti, Cgil Cisl Uil hanno chiesto di allargare la no tax area per i redditi più bassi, mantenendo il principio della progressività anche per le restanti fasce di reddito, soprattutto quella con la maggiore presenza di lavoratori e pensionati.

La Regione si è detta favorevole alla richiesta sindacale e nel prossimo incontro si entrerà nel dettaglio dei contenuti che saranno alla base della firma del nuovo accordo. “È stato un confronto positivo – ha dichiarato Toti – sulla scia del lavoro fatto in questi anni per alleggerire l’imposizione fiscale legata alle aliquote Irpef a favore delle fasce più fragili della popolazione. L’obiettivo adesso è valutare un ulteriore intervento nella stessa direzione, alla luce dell’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito fino a 28mila euro da parte del governo, che, senza automatismi, ha lasciato alle Regioni la possibilità di decidere, entro il 15 aprile. Stiamo quindi ragionando insieme con l’obiettivo di favorire le fasce più fragili della popolazione, incentivando al contempo i consumi”.