Fingono una fuga di gas nel palazzo e si fanno consegnare oro e gioielli da una 76enne

Genova. Ennesima truffa ai danni di anziani a Genova. E ancora una volta la tecnica utilizzata è stata quella della fuga di gas. A differenza di quanto accaduto nella truffa sventata ieri tuttavia, i truffatori non hanno nemmeno finto di dover installare un rilevatore per farsi pagare ma semplicemente hanno detto alla donna, una 76enne residente in corso Europa, che l’incendio che poteva scaturire dalla fuga di gas nel palazzo avrebbe danneggiato i preziosi e che quindi le conveniva consegnare a loro i gioielli affinché li custodissero in sicurezza.

A fermare l’anziana sotto casa, intorno all’ora di pranzo sarebbe stato un uomo di circa 40 anni, vestito di scuro e, a detta della vittima, senza alcun accento. Quando lui ha carpito la fiducia dell’anziana è entrato nell’appartamento accompagnato da una donna. E’ stata la stessa 76enne a consegnare monili e gioielli per circa 3mila euro accompagnando poi i truffatori alla porta.

Sul posto, quando la donna ha capito di essere stata raggirata sono arrivate le volanti della polizia. Indagini in corso.