Lunedì di Pasquetta, a Molassana torna la Fiera dell’angelo

Genova. Lunedì 1° aprile torna la tradizionale Fiera dell’Angelo nel quartiere di Molassana. Dalle 8 alle 21, circa 90 banchi di merci varie e alimentari si snoderanno tra largo Boccardo, i giardini Falco, via Sertoli e via Isola del Vescovo.

«Anche quest’anno la Fiera sarà un appuntamento per trascorrere il Lunedì dell’Angelo in Valbisagno, nel quartiere di Molassana – dice l’assessora al Commercio e Tradizioni cittadine Paola Bordilli – da tradizione la fiera si svolge in data variabile essendo legata alla Pasqua, quindi secondo il calendario liturgico. I banchi saranno presenti fino a sera e, complice il cambio dell’ora, potranno accogliere i visitatori anche dopo la classica gita fuori porta di pasquetta, per concludere all’aria aperta una giornata di festa in famiglia e con gli amici».

In occasione della fiera, sono adottate alcune modifiche alla viabilità e alla sosta nella zona.

Dalle 6 alle 22 di lunedì: divieto di circolazione in via Sertoli (tratto compreso tra ponte Martin e giardini Falco), via Isola del Vescovo (tratto compreso tra il civ. 125 nero e Ponte Martin) e largo Boccardo (capolinea bus AMT). Ponte Martin e il tratto di via Sertoli compreso tra via Isola del Vescovo e piazza Unità d’Italia resteranno aperte alla circolazione veicolare. Dalle 00 alle 22 di lunedì: divieto di sosta in via Sertoli (tratto compreso tra Ponte Martin e Giardini Falco), via Isola del Vescovo (tratto compreso tra il civ. 125 nero e Ponte Martin) e Largo Boccardo (capolinea bus AMT). Il divieto si estende anche su Ponte Fleming lato monte tratto compreso tra via Adamoli e via Nazionale per predisporre il capolinea temporaneo AMT della linea 48 e su Ponte Fleming, lato monte a ponente della rotatoria (settore sosta merci e motocicli), per il capolinea temporaneo AMT delle linee 477 e 481.

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Boccardo per lo svolgimento della “Fiera dell’Angelo 2024”, lunedì 1° aprile dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e comunque fino a cessate esigenze, le linee 48, 470/, 477, 477/ e 481 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linea 48

Direzione Molassana: i bus, giunti sul ponte Fleming, effettuano capolinea provvisorio nell’area predisposta anziché in largo Boccardo.

Direzione San Martino: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, proseguono per la rotatoria di via Molassana, transitano nuovamente per ponte Fleming e via Adamoli dove riprendono regolare percorso.

Linee 470/, 477, 477/ e 481

Direzione mare: i bus, giunti in via Molassana, proseguono per ponte Fleming dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di ponte Fleming, proseguono per via Geirato dove riprendono regolare percorso.