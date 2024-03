Fauna selvatica, notte di sangue a Genova: capriolo e cinghiale investiti da auto e tir

Genova. Notte tragica per la fauna selvatica genovese, con ben due incidenti che hanno visto protagonisti due esemplari di ungulati, sconfinati sulla carreggiata di due strade della Val Bisagno.

Il primo episodio è avvenuto in via di Pino, sulle alture della vallata in zona Trensasco: mentre era in transito un’auto, un capriolo è sbucato dalla macchia non lasciando la possibilità di una manovra di emergenza. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso. Secondo quanto riportato, l’animale sarebbe rimasto mortalmente ferito nell’impatto.

Il secondo investimento è stato rilevato in via Adamoli, presso l’intersezione con salita di Sant’Eusebio, dove, su segnalazione, una pattuglia della polizia locale ha rinvenuto la carcassa senza vita di un cinghiale di medie dimensioni vittima di un investimento probabilmente da parte di un mezzo pesante. Sul posto non c’era più la vettura o il camion coinvolto, e gli agenti hanno proceduto con la rimozione e la bonifica della sede stradale