Facebook e Instagram in down: cosa è successo a Meta

Genova. Facebook e Instagram hanno improvvisamente smesso di funzionare nel pomeriggio di martedì 5 marzo, un disservizio durato circa un’ora e mezza che ha causato non pochi disagi.

I due social della galassia di Meta sono andati in down intorno alel 16, impedendo agli utenti di accedere e di inserire la password (che una volta inserita risulta scorretta) e in generale dando messaggi di errori o schermate bianche. Problemi registrati sia per l’accesso da computer sia da app tramite smartophone.

In pochi minuti il tema è diventato trend topic su X, con gli hashtag #instagramdown e #Facebookdown. Un problema apparentemente globale, visto che le segnalazioni arrivano appunto da diverse parti del mondo.

Il sito downdetector, che raccoglie segnalazioni relativi a disservizi online, indicava che il picco di segnalazioni è stato raggiunto poco dopo le 16, e che la maggior parte (il 74%) ha a che fare con il login. Il restante si divide tra problemi di caricamento dei social (il 15%) e l’app (11%). Su MetaStatus, il portale di Meta dove vengono riportati eventuali problemi, si parla di “gravi interruzioni“.

“Siamo consapevoli che le persone hanno difficoltà ad accedere ai nostri servizi – ha fatto sapere su X Andy Stone, direttore delle comunicazioni di Meta poco prima delle 17 – Ci stiamo lavorando”. Ed Elon Musci, patron di X, non ha perso l’occasione per lanciare una stoccata: “Se state leggendo questo post ora – ha scritto – è perché i nostri server funzionano bene”.

Problemi si sono registrati anche su Messenger, l’app di messaggistica di Facebook, mentre WhatsApp sembra non avere alcun problema. Non è chiaro a cosa sia dovuto il disservizio, ma intorno alle 17.15 la situazione sembrava stare tornando lentamente alla normalità.