Ex-Ilva, il ministro Urso venerdì a Genova, Pd: “Il governo garantisca continuità produttiva”

Genova. “Venerdì 8 marzo, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, sarà in visita insieme al commissario Giancarlo Quaranta allo stabilimento ex-Ilva di Cornigliano. Il Partito Democratico chiede al governo di garantire la continuità produttiva e quindi di dare priorità alla manutenzione necessaria per la ripartenza della produzione della banda stagnata, fondamentale per l’industria alimentare”.

Matteo Bianchi responsabile Economia e industria Pd Liguria e Gian Carlo Furfaro responsabile Dipartimento industria PD Genova in una nota chiedono discontinuità rispetto alla gestione Morselli: investimenti sugli impianti, sicurezza sul lavoro e serietà nel rapporto con l’indotto.

“Allo stesso modo − aggiungono − ribadiamo al ministro e al commissario di mettere in atto tutte le misure perché il risanamento dell’azienda, dopo la disastrosa gestione di Arcelor Mittal, sia rispettoso dei diritti dei lavoratori. Abbiamo più volte sollecitato un intervento dell’Ispettorato del lavoro sul tema della cassa integrazione usata al posto di ferie e permessi, non è arrivata nessuna risposta. Diffidiamo il Commissario dal proseguire con prassi, denunciate dai lavoratori e che, se confermate, sarebbero di gravità inaudita sia in danno ai lavoratori che all’azionista pubblico”.