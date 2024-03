Ex Ilva, Fai Liguria al ministro Urso: “Importante apertura per trasporto e logistica nelle aree industrali”

Genova. La visita istituzionale a Genova del Ministro delle imprese Adolfo Urso è stata anche l’occasione per un confronto con il mondo produttivo e associativo della città.

All’incontro era presente anche Fai Liguria con il segretario Gianfranco Tiezzi che ha posto all’attenzione del Ministro il tema del futuro strategico delle aree ex Ilva di Cornigliano e le necessità del mondo dei trasporti: “È fondamentale mettere mano all’ accordo di programma per decidere il destino di tutte le aree degli stabilimenti in accordo con un piano industriale che consideri fondamentale la presenza produttiva dell’acciaio in Italia. Va considerato tuttavia che la siderurgia del futuro non ha bisogno di tutte le aree ad oggi disponibili e previste nell’ accordo dì programma”.

“Noi come Fai Conftrasporto abbiamo chiesto che, oltre alla situazione debitoria verso il comparto del trasporto, venga avviata una trattativa per arrivare ad un unico accordo nazionale, rispettato in tutti gli stabilimenti, per i servizi di trasporto che eviti il dumping, la concorrenza sleale e ovviamente l’insicurezza nello svolgimento delle attività di trasporto”, ha detto.

“Ringraziamo per la disponibilità il Ministro Urso e il Commissario Quaranta che, in particolare, ha confermato, rispetto a quanto sollevato da Fai Conftrasporto Liguria, l’attenzione verso il servizio di trasporto e l’interesse ad un accordo, considerando la centralità di questo servizio all’interno dell’intero ciclo produttivo che prevede fornitura di materiale per le attività industriali e la consegna del prodotto”.

“Riteniamo importante l’apertura da parte delle istituzioni sull’esigenza del mondo dell’autotrasporto di ritagliare porzioni di aree a disposizione dell’Autoparco e soprattutto alla progettualità riferita ad un insediamento di nuove attività logistiche che creeranno numerosi posti di lavoro, grazie ad un fondamentale lavoro portato avanti da tempo dal Sindaco Marco Bucci e dal consigliere delegato ai nuovi insediamenti aziendali Davide Falteri”, conclude.