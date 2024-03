Ex Illva, il governo prova a chiudere il salvataggio: doppio incontro a Palazzo Chigi

Genova. Domani, lunedì 25 marzo, alle ore 19 a Palazzo Chigi si terrà un doppio tavolo tecnico per discutere della complicata ripartenza dell’ex Ilva. Alle ore 19, una delegazione del governo incontrerà i sindacati, mentre alle ore 20 saranno le associazioni dell’indotto ad essere ascoltate.

Il governo presenterà le sue proposte: “Renderemo conto di quello che abbiamo fatto in queste settimane – ha anticipato il ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso alle agenzie stampa – presenteremo le prospettive per il rilancio”. Entro la seconda metà di aprile dovrebbe arrivare una anticipazione del prestito ponte di 320 milioni di euro che servirà a far fronte alla crisi di liquidità e alle esigenze più immediate.

L’obiettivo del governo è quello di mettere a punto per convincere l’Unione Europea che il prestito non si configura come aiuto di Stato e che potrà essere restituito nei tempi previsti. Intanto, lo stabilimento dell’ex Ilva continua a marciare a regime ridotto a causa di molti impianti fermi.

La situazione è complessa e il futuro dell’ex Ilva è ancora incerto. Il tavolo tecnico di domani sarà un passo importante per capire quali saranno le prossime mosse del governo e per cercare di trovare una soluzione che tuteli i lavoratori e il futuro dell’acciaieria.