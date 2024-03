Evoè Festival, tutto pronto a Recco: show cooking, conferenze e competizioni legate alla gastronomia

Recco. Tutto pronto per “Evoè Festival”, l’evento che celebra l’arte gastronomica e i prodotti d’eccellenza italiani. Il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio organizza la festa che si terrà in piazza Nicoloso il 16 e 17 marzo, dalle ore 10 alle 18.30. Tra le attrazioni principali ci saranno gli show cooking (con 27 chef coinvolti), il “fuori campionato” di pesto al mortaio, conferenze e competizioni.

“L’Evoè Festival sta rapidamente guadagnando reputazione come un evento di spicco − ha commentato il sindaco Carlo Gandolfo − rafforzando la posizione della nostra città come la capitale gastronomica della Liguria. Con la fama mondiale della Focaccia di Recco con formaggio IGP, la nostra città è diventata una delle destinazioni gastronomiche più ambite dai turisti. Negli ultimi anni, abbiamo collaborato strettamente con il Consorzio per la promozione e la tutela della Focaccia di Recco, al fine di valorizzare il nostro prodotto d’eccellenza e promuovere la crescita turistica ed economica della città. L’auspicio è che anche quest’anno si ripeta e si accresca il successo della manifestazione che nel corso della seconda edizione presenterà alcune novità interessanti”.

Il Festival 2024 introduce l'”Evoè Challenge”, una competizione tra scuole alberghiere in programma sabato e domenica alle 11. Tre istituti parteciperanno: l’Alberghiero Marco Polo di Genova, l’Alberghiero Raineri-Marcora di Piacenza e l’Alberghiero Acqui Terme. L’obiettivo è quello di favorire la conoscenza tra il settore ristorativo genovese e i futuri professionisti formati da queste scuole, incentivando l’uso dei prodotti DOP IGP locali e quelli delle regioni limitrofe.

Il fulcro della manifestazione sarà nuovamente in piazza Nicoloso, dove è in allestimento una struttura con palco, area show cooking, videowall e posti a sedere per il pubblico.