Enzo Paci, applausi al Politeama Genovese. Il suo “Uh – Dalla clava a TikTok” fa ridere e riflettere

Genova. Due date, una aggiunta dopo il soldout della prima e tanti applausi per il nuovo spettacolo di Enzo Paci Uh – Dalla clava a TikTok.

L’attore e comico genovese sta vivendo un momento di grazia dopo il successo televisivo nella fiction Blanca e presto sarà Paolo Villaggio nel biopic Rai, ma non dimentica la sua vena comica che lo ha portato a Zelig e Colorado e a essere membro stabile dei Bruciabaracche.

Lo spettacolo è la testimonianza della poliedricità di Paci, ma anche della sua maturità artistica. Il testo, scritto con Matteo Monforte, funziona bene e non ha momenti di stanca. L’attore genovese sa tenere sempre il ritmo alto per l’oltre ora e mezza di spettacolo, che mescola esperienze personali non dimenticando mai il suo passato di studi da odontotecnico, il mestiere di fruttivendolo, ma anche il periodo della Scuola di Recitazione al Teatro Stabile, adattandoli però all’interno di riflessioni sulla società di ieri e di oggi.

Dopo Buh lo spettacolo sulla paura, Paci e bene dedicato alla terza età, il filo rosso per questa nuovo titolo è il tema dell’evoluzione, da non confondere con il progresso tecnologico. Si parte così dalla preistoria, con un avvio sui passi di tiptap di una sempre più brillante Romina Uguzzoni (ottima cantante, anche), che di Paci è la moglie, con i suoi allievi mascherati da scimmia, per arrivare alle possibilità che si aprono grazie al fatto che a volte certe cose basta pensarle per poterle far diventare realtà.

Non solo risate, ma anche musica e balli, canzoni come in uno show internazionale dove non mancano anche i momenti più seri.

Si riflette pure sulla morte in un’ipotetica sala d’attesa e quando arriva il momento finale è pura genialità l’inserimento di Mattia Passadore, il surreale personaggio che lo ha accompagnato per anni in ambito comico e di cui non diciamo altro per non rovinare la sorpresa a chi andrà a vedere questo spettacolo nelle date che, siamo sicuri, arriveranno in giro per l’Italia.

“Chi siamo? Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Cosa c’è dopo la morte?” Queste domande da oggi avranno la risposta di Enzo Paci.