Elisoccorso, incontro in prefettura per tutelare la convenzione con i vigili del fuoco

Genova. Il tema dell’elisoccorso e della privatizzazione è stato al centro di un incontro che si è tenuto oggi in prefettura alla presenza della prefetta Cinzia Torraco, dei sindacati del comparto Vigili del Fuoco e della dirigenza regionale ligure e provinciale di Genova.

I sindacati, che hanno definito l’incontro “proficuo”, hanno ricordato che la questione è stata affrontata anche alla luce dello stato di agitazione regionale e della conseguente richiesta di incontro in prefettura, accettata: “Un’unica convergenza ha caratterizzato il tavolo in prefettura, un’unione di intenti al fine di mantenere in vita la convenzione tra Regione, Dipartimento e Sanità – sottolineano i sindacati – Un modello vincente sotto tutti i punti di vista, dalla professionalità, alla composizione dell’equipaggio alla economicità del servizio”.

Il prefetto ha accolto le istanze e ha preso l’impegno di aprire due tavoli urgenti, uno con il dipartimento e uno con la Regione per poter approfondire con i soggetti preposti il rinnovo della convenzione e la sua durata, “che non può più essere di 18 mesi ma almeno di tre anni – sottolineano le sigle sindacali – per poter dare l’opportunità di pianificare una serie di obiettivi utili per il soccorso”.

Cgil, Cisl, Uil e Conapo, insieme a Usb, hanno dal canto loro sottoscritto un impegno comune, in sinergia con la dirigenza dei Vigili del Fuoco territoriale, “per difendere questo servizio assolutamente utile e non replicabile attraverso un soggetto privato, proprio perché contiene innumerevoli professionalità in grado di affrontare tutti o quasi gli scenari emergenziali”.