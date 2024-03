Droga, arrestato 29enne con in tasca due involucri di cocaina

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 29enne per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ieri sera gli agenti di una volante, mentre transitavano in Via Matteucci, hanno proceduto al controllo del 29enne che è parso parecchio agitato e ha risposto in maniera fuorviante ed evasiva alle domante degli operatori. Questo ha fatto supporre che potesse nascondere qualcosa e infatti è stato trovato in possesso di due involucri contenenti polvere bianca risultata cocaina (circa 21 grammi) e 38 grammi di sostanza da taglio.

Si è poi proceduto al controllo della residenza dell’uomo che ha dato esito negativo. Fissata per questa mattina la direttissima. Salva la presunzione di innocenza.