Dote sport, via libera all’unanimità al rifinanziamento della misura: si va verso il quarto bando

Genova. “Votata favorevolmente tre volte: la proposta di legge Dote sport portata in aula nel 2021 dal nostro gruppo consiliare con tutta l’opposizione regionale e infine accolta dalla maggioranza (ma non prima di aver cercato di intestarsi la norma con esercizi retorici al limite dell’imbarazzante), è la dimostrazione plastica delle buone idee messe a terra dai gruppi d’opposizione per tutelare i cittadini più fragili”.

Così Fabio Tosi, capogruppo regionale del M5S e presidente della V Commissione, a margine della risoluzione votata oggi all’unanimità per impegnare la giunta a procedere con il rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale.

“Sì, dai banchi della minoranza consiliare decisamente rivendichiamo la genesi della legge che ha risposto alle necessità di migliaia di famiglie, permettendo loro di far fronte alle spese sostenute per l’attività sportiva dei loro figli in età scolare. Una norma che, nei tre bandi regionali aperti da quando è passata la legge, ha permesso di erogare oltre 1 milione e 160mila euro ai liguri con Isee non superiore a 7.000 euro“.

“Siamo soddisfatti, per ora, ma per il futuro auspichiamo che la Regione aumenti ulteriormente le risorse per quella che è a oggi una norma importantissima per la salute e il benessere psicofisico dei bambini e ragazzi liguri. Lo sport non solo fa bene al corpo e alla mente: è una lezione di vita grazie alla quale i nostri ragazzi imparano valori come l’inclusione, il rispetto delle regole e la solidarietà”, conclude Tosi.