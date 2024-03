Donna presa a sassate a Struppa, la perizia: “Luca Iacobelli è socialmente pericoloso”

Genova. Luca Iacobelli, il 34enne senza fissa dimora che lo scorso agosto a preso a sassate per strada una donna di 61 anni a Struppa, è socialmente pericoloso. E’ quanto hanno stabilito sia il perito del giudice che i consulenti dell’accusa e della difesa. I tre esperti, però, sono arrivati a conclusioni diverse sulla capacità di intendere e di volere.

Per lo psichiatra Pietro Ciliberti, nominato dalla giudice Luisa Camposaragna, Iacobelli “ha un disturbo schizotipo di personalità” che lo porta a “una seminfermità”. Per il collega Giacomo Mongodi, nominato dal pubblico ministero Luca Monteverde, l’aggressore sarebbe totalmente capace di intendere e volere, mentre per il consulente della difesa sarebbe totalmente incapace. Nei giorni scorsi i tre esperti si sono confrontati nel corso dell’incidente probatorio.