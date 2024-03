Domenica 3 marzo, via XXV Aprile chiusa al traffico: le variazioni delle linee Amt

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via XXV Aprile, domenica 3 marzo, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 (o fino cessate esigenze), le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 36, 37, 39, 40 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato:

Linee 18, 18/, 39, 40

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 20 e Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, Via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Dante, dove riprendono regolare percorso.

Linea 36

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Linea 37

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Dante, proseguono per via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.