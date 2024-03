Domenica 17 marzo a Genova la prima tappa del Giro HandBike: tutte le modifiche al traffico

Genova. Parte domenica 17 marzo, da Genova, il Giro HandBike, la corsa a tappe di bici a tre ruote in cui gareggiano, alla pari, ciclisti normodotati e ciclisti con disabilità.

Un’eccellenza dello sport italiano paralimpico e non solo che quest’anno, in occasione di Genova Capitale europea dello Sport 2024. Per i 70 handbikers iscritti un percorso ondulato di 4 chilometri disegnato sul lungomare di corso Italia. La gara avrà inizio alle 10.45.

La formula è quella di “un’ora più in giro”: in palio la maglia rosa, la maglia bianca per il miglior giovane, la maglia rossa per il fast team e la maglia nera.

Il Giro HandBike 2024 proseguirà con altre cinque tappe: Monfalcone (Gorizia), 12 maggio; Dairago (Milano), 14 luglio; Pioltello (Milano), 22 settembre; Noicattaro (Bari), 6 ottobre; Como, 20 ottobre.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Domenica 17 marzo, in occasione della tappa inaugurale genovese del Giro HandBike, nella zona di gara sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Dalle ore 05.30 alle 13.30, e comunque fino al termine della manifestazione, sarà interdetto il transito veicolare in:

– corso Italia direzione ponente, su ambedue le corsie, nel tratto compreso tra via Giacomo

Medici del Vascello e via Bovio

Dalle ore 08.00 alle 13.30, e comunque fino al termine della manifestazione, sarà interdetto il transito veicolare:

– nel tratto compreso tra via Piave e Felice Cavallotti civico 12 (dove sarà temporaneamente soppressa la pista ciclabile di corso Italia)

e in:

– viale Nazario Sauro (entrambe le direzioni)

– (salvo residenti) in via Giordano Bruno altezza intersezione via De Gaspari (tratto a mare)

– via Medici del Vascello

– via Bovio

– via Martorelli

– via Zara all’altezza dell’intersezione con via Carlo e Nello Rosselli (tratto a mare)

Dalle ore 08:00 alle 17:00, e comunque fino al termine della manifestazione, ad eccezione degli atleti che partecipano alla gara, il transito veicolare sarà interdetto in via Campanella e via Don Minzoni.

Dalle ore 08.00 alle 13.30, e comunque fino al termine della manifestazione, sarà istituito un senso unico alternato a vista con diritto di precedenza a mare in:

– via Giacomo Medici del Vascello (con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con via De Gaspari)

– via Martorelli (con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con la via Righetti)

– via Quarnaro

– via Zara (tratto da via Gobetti a corso Italia, con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con via Gobetti)

– via Don Minzoni (con stop e direzione obbligatoria a destra alla confluenza con piazza

Dunant)

– via Campanella

Infine, dalle ore 00.00 fino a cessate esigenze è interdetta la sosta veicolare in:

– corso Italia (entrambe le direzioni) nel tratto compreso tra via Piave e via Felice Cavallotti all’altezza dell’intersezione con via De Gaspari

Il Giro HandBike 2024 avrà come testimonial Antonio Ornano, comico e cabarettista ligure di successo protagonista di programmi Tv come Zelig, Only Fun e GialappaShow che, impegnato nei teatri con il suo spettacolo “Maschio caucasico irrisolto”, ha scelto di essere al fianco del Giro HandBike come testimonial 2024.

“Parte da Genova 2024 Capitale Europea dello Sport la strada verso le Paralimpiadi di Parigi con la nostra città che farà da palcoscenico alla prima tappa del Giro d’Italia HandBike – dichiara l’assessora comunale allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi – Genova è pronta a dare il benvenuto agli atleti che si sfideranno lungo un percorso davvero suggestivo nella splendida cornice di corso Italia. Ma il Giro HandBike non rappresenta solo un evento sportivo agonistico di altissimo livello, ma anche una prestigiosa occasione per la diffusione di tutti quei valori, come l’inclusione e l’integrazione, intrinseci allo sport e che, come Capitale europea dello Sport vogliamo continuare a promuovere”.

“Ancora una volta lo sport parla di inclusione e di aggregazione – dice l’assessora comunale alle Politiche sociali Lorenza Rosso – Il messaggio che questi atleti ci vogliono dare è che bisogna sempre reagire alle situazioni che la vita ci mette davanti, ed è per questo che devono essere fonte di ispirazione spronando i tanti giovani che si trovano ad affrontare la disabilità, anche a seguito di un trauma o di un incidente stradale”.

“Dopo un anno di lavoro siamo giunti alla grande partenza dell’edizione 2024 in un importante palcoscenico, Genova Capitale europea dello Sport – spiega il presidente di SEO, la società organizzatrice del Giro HandBike, Fabio Pennella – i nostri grandi campioni di vita ancora una volta godranno di uno degli scenari più suggestivi d’Italia, un percorso magnifico che darà la carica giusta per iniziare al meglio la stagione. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale per questa grande opportunità e tutta la macchina organizzativa di Genova 2024 per l’impegno profuso”.

“Un importante momento di sport integrativo di alto livello per Genova – dice la coordinatrice regionale di Sport e Salute Spa Michela Carfagna – Sport e Salute ha nella sua mission l’integrazione e l’inclusione, ma per arrivare all’alto livello bisogna lavorare alla base per motivare i ragazzi a svolgere attività sportiva per creare oggi i campioni di domani. La visibilità che crea un evento come il Giro di HandBike è importante per far crescere la voglia di provare e di mettersi in gioco. Genova 2024 è un grande palcoscenico a cielo aperto per eventi di questa portata che fanno della nostra città un teatro sportivo di grande attenzione, di grande ricaduta economico-turistica. Grazie al Comune che con Genova Capitale europea dello Sport 2024 si sta impegnando molto per dare alla Città e al mondo sportivo la visibilità che merita”.

(Credit foto: Fotogliso, pagina Facebook Giro Handbike)