Depuratore in Colmata a Chiavari, richiesta bipartisan alla Regione: “Aprire un tavolo di confronto”

Chiavari. “Dopo l’evento pubblico che si è svolto a Chiavari sabato 9 marzo, per parlare dell’impianto di depurazione in Colmata, è stato depositato in consiglio regionale un ordine del giorno bipartisan per chiedere alla giunta regionale l’apertura di un tavolo di confronto sul progetto del depuratore coinvolgendo tutti i soggetti interessati”.

Lo annuncia Luca Garibaldi, capogruppo del Pd e primo firmatario del documento sottoscritto anche dai consiglieri Sandro Garibaldi (Lega), Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Paolo Ugolini (Movimento Cinque Stelle) e Pippo Rossetti (Azione), tutti partecipanti all’evento pubblico di sabato.

“La localizzazione dell’impianto di depurazione in Colmata ha molte criticità e il giudizio, di metodo e di merito, è negativo – prosegue Garibaldi del Pd -. Inoltre, le norme, da quando è iniziato l’iter del progetto, sono in corso di modifica ed è importante individuare una sede per verificare se quanto presentato è ancora attuale alla luce di tutte le problematiche evidenziate e che finora non hanno trovato una sede di discussione pubblica sul territorio”.

“È indispensabile che Regione Liguria faccia tutti i controlli e le verifiche necessarie, e il tavolo di confronto, previsto dalla legge regionale in materia di ciclo delle acque, è la sede idonea. Il documento verrà discusso in Consiglio regionale nelle prossime settimana e mi auguro che possa essere approvato in tempi rapidi“, conclude.