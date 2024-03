Depositi chimici, Azione: “Grave la mozione extraterritoriale depositata in municipio Ponente”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Azione Genova sul tema della mozione sul dislocamento dei depositi chimici presentata in municipio Ponente dal gruppo di Vince Genova.

“Tutelare la salute e la sicurezza dei territorio che si amministra, su mandato dei Cittadini, è il primo dovere di ogni amministratore, dal Sindaco sino ad ogni Consigliere Comunale o Municipale, questo però non permette di certo di deliberare su un territorio che non sia di propria competenza specificando addirittura di spostare un sito ad alto Rischio di Incidente Rilevante, come i depositi chimici, su Ponte Somalia davanti a Sampierdarena nel centro del porto di Genova”.

“L’esigenza di sicurezza ma allo stesso tempo la necessità di rilancio dell’occupazione sono argomenti che meritano serietà, ascolto e partecipazione ben lontane dalla logica dell’uomo solo al comando praticata ed insegnata dall’attuale sindaco. Il mancato ascolto dei cittadini, dei lavoratori del porto, e persino delle imprese, praticato con disinvoltura dal Sindaco Bucci, lo ha portato persino ad usare il ruolo di Commissario per surrogare l’azienda Carmagnani nella richiesta delle autorizzazioni senza averne titolo, né delega”.

“Surroga sconfessata pochi giorni fa dalla stessa Azienda Carmagnani SpA che, in linea con quanto indicato dal Piano Urbanistico Comunale deliberato nel 2015, presenta il progetto x delocalizzare i propri depositi in ambito portuale diverso andando cosi di fatto a chiudere l’ipotesi ponte Somalia, infatti La Regione con il parere di un proprio avvocato ha detto che temporaneamente era possibile che il sindaco potesse sostituire Carmagnani, ma specificando che se questa non avesse chiuso l’accordo con Superba l’autorizzazione al trasferimento sarebbe stata nulla”.

“Amministrare una regione, una città come pure un municipio richiede, a chi ha ricevuto il mandato dai cittadini, di svolgerlo con competenza, capacità amministrativa, inclusione e partecipazione dei cittadini stessi alle decisioni che riguardino però esclusivamente il proprio specifico territorio non certo quello altrui”.

“Azione Liguria ed Azione Genova continueranno a seguire con l’attenzione dovuta, nelle sedi competenti, i passaggi amministrativi sulla delocalizzazione dei depositi Chimici come di tutti i passi amministrativi che l’amministrazione Comunale, regionale e le municipali vorranno portare avanti ognuna per propria competenza territoriale”.



Cristina Lodi Capogruppo misto Consiglio Comunale per Azione

Giovanni Stagnaro segretario Azione Genova

Fabrizio Maranini Cordinatore cittadino dei Municipi per Azione

Manuel Aragundi Capogruppo misto Consiglio Municipio Centro Ovest per Azione