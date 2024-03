Davide Mumolo, ottime prestazioni al 38° Memorial d’Aloja

Terni. Ottime performance per Davide Mumolo in occasione del 38° Memorial d’Aloja, disputato da venerdì a oggi nelle acque del Lago di Piediluco. Il genovese in forza ad Elpis e Fiamme Oro vince bene domenica con tre secondi di margine sul partenopeo Gennaro di Mauro e sul ravennate Marco Prati, staccati rispettivamente di tre e quattro secondi al traguardo.

Sabato per Mumolo il secondo posto, preceduto al traguardo soltanto dal serbo Pimenov. Nel 2023 il settimo posto agli Europei e l’undicesimo ai Mondiali, Davide lavora con grande concentrazione e determinazione in direzione dell’obiettivo qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Alice Ramella (Canottieri Santa Stefano al Mare) è seconda sabato con Elena Sali nel doppio Pesi Leggeri, specialità affrontata domenica con Maria Sole Perugino, atleta del College federale universitario di Genova, terminando al quarto posto Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle e Murcarolo), Andrea Licatalosi (Murcarolo) e Guglielmo Melegari (Murcarolo) domenica sono rispettivamente secondo e terzi a bordo dell’Ammiraglia.

Sabato bel risultato per Bonamoneta, terzo nel 2 senza insieme a Di Colandrea, Melegari e Licatalosi sabato ancora terzi nell’otto.