Darwin, Sinke e van Tongeren per la prima volta in Italia: la mostra a Genova nel “risto-arte”

Genova. Gli artisti olandesi Sinke & van Tongeren che antepongono il nome di Charles Darwin al proprio in omaggio al grande naturalista, realizzano opere che rappresentano un connubio tra le meraviglie dell’arte e i segreti della scienza.

L’obiettivo è mostrare la bellezza della natura in modo innovativo e stravagante, utilizzando la tassidermia come medium. Dopo una carriera ventennale nel campo della pubblicità mondiale, alla fine del 2014 i due artisti lanciano la loro prima collezione “La Vie de L’Eden”.

L’anno successivo organizzano a Londra la mostra “Darwins Menagerie”, ricevendo numerosissime critiche positive da parte della stampa internazionale. Damien Hirst acquisterà tutte le 39 opere esposte per la sua “MurderMe Collection”.

Da allora le loro creazioni, che si ispirano a pittori e scultori del XVII secolo, sono state vendute a musei, collezionisti e creativi di tutto il mondo. Il ristorante galleria d’arte ETRA a Genova espone alcune opere provenienti dalle loro principali collezioni: The Remains, Cattle and Concrete e Unknown poses.

“The Remains” è una serie di scheletri di animali presentati su antiche basi. La maggior parte degli animali fa parte dell’elenco delle specie in pericolo o in via di estinzione. Agli scheletri, si affianca la collezione fotografica multimediale “Cattle and Concrete”.

Questo progetto, che vuole essere un atto d’accusa contro 124 anni di politica internazionale, rimanda al primo trattato multilaterale sulla conservazione della fauna selvatica, stipulato a Londra nel 1900 dalle potenze coloniali europee.

Gli accordi che ne scaturirono furono firmati ma mai ratificati dai Paesi partecipanti; più di 120 anni di “protezione degli animali” hanno così segnato di fatto il periodo in cui l’attività umana ha portato la biodiversità al limite.

Il lavoro di Darwin, Sinkc & van Tongeren oltre a sostenere la necessità di fare tutto il possibile per salvare ogni animale raro che muore così da preservarlo per le generazioni future, ben esprime il risultato della Convenzione di Londra: l’inazione ha significato morte e distruzione tra gli abitanti più belli e incredibili della Terra.

La raccolta fotografica “Cattle and Concrete” è una visione contemporanea sullo stesso tema. Uno strato di cemento, steso sopra l’immagine di rari teschi di animali e poi lavato via, crea un effetto di dissolvenza molto bello e toccante. Tutte le opere sono contrassegnate da marche auricolari utilizzate dagli allevatori per marcare il bestiame. Lo stesso bestiame che ha occupato milioni di ettari di habitat della fauna e della flora selvatica. La collezione è realizzata in collaborazione con Naturalis, Il Museo Nazionale Olandese di Storia Naturale.

Le stampe fografiche relative alla mostra “Unknown Poses” sono direttamente collegate al processo di tassidermia del duo DS&vT, che richiede enorme pazienza e dedizione. Sinke e van Tongeren hanno voluto catturare la magia di alcuni passaggi del loro lavoro, mostrandone l’effetto poetico e ipnotico in queste fotografie audaci e spettacolari.

Nel loro lavoro Ferry van Tongeren e Jaap Sinke sono spinti da un assoluto amore e rispetto per il mondo naturale. Ogni creatura è stata salvata dal bidone della spazzatura e dall’inceneritore o è nata in cattività nell’ambito di programmi di conservazione ed è morta per cause naturali.

Il duo DS&vT collabora da tempo con BF Gallery di Alessandro Ferrada e Iacopo Briano, proprietari di ETRA. Entrambe le realtà sostengono fermamente l’idea di unire il mondo dell’arte e la storia naturale.

“Etra rappresenta un’idea rivoluzionaria di wunderkammer dove a meraviglie gastronomiche presentate su ammoniti, legni fossili o conchiglie madreperlacee si affiancano importanti opere d’arte. Questa esposizione si sposa perfettamente con la filosofia di ETRA: offrire un’esperienza innovativa ad un pubblico in cerca di bellezza, creando un contenitore di meraviglie che consenta una sinestesia sensoriale in cui l’arte culinaria si unisce alla contemplazione delle opere esposte“.