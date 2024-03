Dalla cultura della diversity all’inclusione: Bper accelera con il programma formativo sull’intelligenza emotiva

BPER Banca prosegue con impegno verso gli obiettivi di parità di genere delineati all’interno del Piano Industriale 2022-2025. Nell’ottica di una più ampia diffusione della cultura di Diversity, Equity & Inclusion, BPER ha presentato ieri a Milano, nel corso di “D&I in Finance”, l’appuntamento promosso da ABI e organizzato da ABIEventi, incentrato sulla valorizzazione delle diversità e sull’inclusione, il proprio programma formativo sull’intelligenza emotiva. Si tratta di un percorso formativo, avviato lo scorso anno e rivolto a tutti i dipendenti del Gruppo, che rappresenta uno strumento essenziale per la comprensione e la gestione delle proprie e altrui emozioni.

L’iniziativa mira a promuovere l’interdipendenza, la relazione e l’empatia all’interno dell’azienda, contribuendo così a creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità. BPER è inoltre rientrata tra le banche firmatarie del protocollo d’intesa sottoscritto alla fine dello scorso anno tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), che mira a prevenire e contrastare la violenza contro le donne e a supportare l’inclusione finanziaria e il superamento delle differenze legate al genere.

Il Chief Human Resource Officer di BPER Banca, Giuseppe Corni, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di aver presentato ieri, nel corso di un importante appuntamento promosso dall’ABI, il nostro programma sull’intelligenza emotiva, un passo significativo nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo. Investire nelle competenze emotive dei nostri dipendenti contribuirà infatti non solo al loro benessere, ma anche a costruire una cultura aziendale più rispettosa e di valore. Questa iniziativa – prosegue Corni – riflette il nostro impegno concreto per la parità di genere e l’inclusione, sostenendo la diversità come una risorsa fondamentale. Con questo programma miriamo a coltivare una squadra che eccelle non solo nelle competenze professionali, ma anche nella comprensione e gestione delle emozioni”.

BPER Banca riconosce l’importanza di sviluppare competenze legate all’intelligenza emotiva per favorire un clima organizzativo positivo e costruttivo. Il programma formativo triennale sarà strutturato in modo da offrire ai partecipanti strumenti pratici e strategie per migliorare la consapevolezza emotiva, la gestione dello stress e la capacità di comunicare in modo efficace.