Dal 9 marzo a Pegli lo spettacolo di educazione ambientale ‘Il pescatore di sogni’

Genova. Un giovane pescatore alla ricerca, nel cuore dell’oceano, della terribile “isola di plastica” che soffoca l’Oceano Atlantico: è la trama de “Il Pescatore di Sogni”, lo spettacolo di arte varia per bambini del Circo Cussadie che dopo il grande successo tra settembre e ottobre in piazza Martinez, a San Fruttuoso, andrà in scena anche a Pegli, in piazza Rapisardi, da sabato 9 marzo a domenica 7 aprile.

Continua così la collaborazione tra AMIU Genova e gli Assessorati all’Ambiente e al Commercio del Comune di Genova, che anche in questa nuova edizione hanno riservato cinque spettacoli gratuiti dedicati ai bimbi delle scuole del quartiere e a soggetti fragili coinvolti in progetti di inclusione sociale.

«Dopo il debutto di qualche mese in piazza Martinez a San Fruttuoso, sbarca anche in piazza Rapisardi a Pegli uno spettacolo che vuol far divertire e insieme riflettere i bambini sulle grandi sfide ambientali del presente e del futuro – dichiarano gli assessori comunali al Commercio Paola Bordilli e all’Ambiente Matteo Campora – In questi anni i nostri assessorati hanno lavorato in sinergia per promuovere iniziative di sensibilizzazione dei più piccoli sulla tutela ambientale, con l’importante coinvolgimento degli operatori economici. Infatti, solo facendo rete tra tutti gli stakeholder possiamo costruire un mondo migliore, a beneficio nostro e delle generazioni di domani che già oggi stanno cominciando ad apprendere e a diffondere in famiglia i valori e le buone pratiche di ecosostenibilità».

La “prima” pegliese de “Il Pescatore di Sogni” sarà sabato 9 marzo alle ore 11, in replica alle 17.15; successivamente gli spettacoli inizieranno alle 17.15 di ogni venerdì, sabato e lunedì. La domenica gli spettacoli saranno due, uno alle 15.00 e un altro alle 17.30 fino al 7 aprile. La durata di ogni singolo spettacolo è di circa 80 minuti.

«Questo evento e i temi trattati – spiega il presidente di AMIU Genova Giovanni Battista Raggi – proseguono la linea di dialogo attento non solo verso i più piccoli ma anche verso gli adulti, una delle tante iniziative che AMIU promuove per coinvolgere le diverse comunità con lo scopo principale di tutelare il bene comune, a cominciare dal mare, e in generale proteggere le risorse del nostro pianeta».

Lo spettacolo racconta il percorso di crescita del protagonista – il comico televisivo Andrea Viganò in arte “Pistillo” – ricco di momenti coinvolgenti ed emozionanti, con incredibili avventure che faranno conoscere agli spettatori anche il mostro Octoplast; una creatura in apparenza demoniaca ma con un cuore buono, che non ha scelto di esistere ma è nata a causa delle violenze commesse dal genere umano nei confronti di una delle più importanti risorse del pianeta Terra: il mare.

“Il Pescatore di Sogni” mette l’accento sui temi legati alla sostenibilità al fine di sensibilizzare il pubblico all’adozione di comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente, grazie alla diffusione della cultura legata al riciclo dei rifiuti e alla protezione e salvaguardia dell’habitat marino e non solo.

Lo spettacolo si focalizza sulle tematiche del corretto utilizzo della plastica e della gestione dei rifiuti, con una forte attenzione al riciclo e al riuso: un evento che contiene ed esalta i temi portanti della comunicazione ambientale che da sempre viene diffusa da AMIU sui territori cittadini dove svolge i suoi servizi ambientali, compreso il Municipio VII Ponente.

«Imparare giocando è la strategia vincente per trasmettere alle nuove generazioni maggiore consapevolezza sui temi della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile – concludono il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza e la vicepresidente e assessore municipale alla Scuola Lorella Fontana – E chi se non un “Pescatore di Sogni”, protagonista dello spettacolo destinato soprattutto ai bimbi e ai ragazzi, può insegnare loro a rispettare il mare e gli organismi acquatici? Siamo orgogliosi che lo spettacolo si svolga a Pegli in piazza Rapisardi: un’isola pedonale che ben si presta ad ospitare eventi di intrattenimento per grandi e piccini, in linea con le tante iniziative che come Municipio contribuiamo ad organizzare nella delegazione di Pegli e in tutto il nostro territorio».