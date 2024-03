Da un Passo dal Cielo a Doc, il genovese Leonardo Trevisan: “Il mio sogno è fare della recitazione il mio lavoro”

Genova. Ha 13 anni, è genovese e ha già recitato in Un Passo dal Cielo, Petra 2, Mameli, Doc 3, finalista al Performer Italian Cup andato in onda su Rai2. Stiamo parlando del genovese Leonardo Trevisan. Una passione nata per caso, quando a sei anni, spettatore del corso di teatro che stava frequentando sua sorella per superare la difficoltà di parlare in pubblico, è stato chiamato sul palco a leggere e così è sbocciato l’amore per la recitazione.

Ha iniziato a muovere i primi passi alla Quinta Praticabile di Genova: “Ho iniziato con un Passo dal Cielo quando avevo 8 anni, tre mesi prima avevo fatto il provino per L’Isola di Pietro, ma non mi avevano risposto. Nel frattempo ho fatto cortometraggi e recitato al Teatro Carlo Felice. Poi ho incontrato Daniele dopo aver fatto un po’ di esperienza con la prima fiction. Da qui ho iniziato un percorso più focalizzato sulla recitazione televisiva, più che teatrale.

In Petra 2 l’emozione di recitare con la sorella: “Essere sul set insieme è stata una cosa molto bella”. Leonardo ha imparato a trovare il tempo per studiare (frequenta il liceo delle scienze umane) e recitare: “Conciliare scuola e teatro non è stato difficile. Quando sono sul set fortunatamente la scuola è elastica e comprensiva e mi organizzo con le interrogazioni programmate e non ho compiti a casa. All’inizio ero agitato, ora meno riesco a gestire l’ansia quando sono pronto”. E ora il sogno è fare di questa passione un lavoro.

E poi via, passo dopo passo, studio dopo studio è arrivata la chiamata di Doc. Leonardo interpreta Pietro, figlio di una donna (morta alla fine della penultima puntata) che è una paziente ricoverata nel reparto diretto da Doc. Giovedì scorso la svolta del suo personaggio, infatti Pietro scopre, attraverso alcuni passaggi, che Damiano (il medico che ha curato la madre) è suo zio il fratello del papà mai conosciuto prima prima.

“Recitare in Doc è stata per Leo la ciliegina sulla torta, gli ha dato la possibilità di affrontare un personaggio più complesso e mettersi in gioco in modo più maturo – ha evidenziato Daniele Mignemi, actor coach di Leonardo a Genova – “Pietrò è appunto il personaggio più maturo che Leonardo aveva mai affrontato fino ad ora. Un ruolo importante per mettersi in gioco. Ma il percorso non finisce qui, bisogna sempre puntare a migliorarsi anche se Doc è il risultato di un lavoro importate iniziato già da un po’”.

Non manca infine un grazie a Luca Argentero, uno degli attori italiani più amati: “Mi hanno accolto senza farmi sentire il più piccolo del gruppo e non mi hanno escluso. Ero felice di recitare in questa fiction perchè il ruolo mi è piaciuto fin da subito”.

“Speriamo che ci sia un seguito nella quarta stagione, ma ora è prematuro per dirlo”, ha concluso entusiasta Leonardo in attesa di un nuovo ruolo.

E un suggerimento ai suoi coetanei, o anche più piccoli, che vogliono intraprendere questa strada: “Consiglio di non mollare mai e impegnarsi perchè l’impegno batte il talento se il talento non si impegna”. Daniele ha ancora ricordato: “Dev’essere un divertimento, ludendo docet”.