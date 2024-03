Da MSC Foundation oltre una tonnellata di cibo a Caritas e Fondazione Auxilium di Genova

Genova. Sono stati ritirati martedì mattina nel polo logistico MSC di Bolzaneto sei pallet contenenti oltre 1 tonnellata di cibo destinati alla Caritas e alla Fondazione Auxilium di Genova dalla MSC Foundation.

Si tratta di circa 500 kg di carne e pesce, 200 kg di formaggio, 100 kg di pasta, 100 kg di salumi, 100 kg di farina e 150 kg di dolci e prodotti secchi, prodotti che vanno ad aggiungersi alle 5 tonnellate di pasta che il Gruppo MSC destina ogni anno all’ente benefico genovese diretto da Gigi Borgiani.

“È un privilegio poter supportare due realtà genovesi così importanti e fortemente impegnata nel sostegno alle persone più bisognose come la Caritas e la Fondazione Auxilium, con cui collaboriamo ormai da alcuni anni”, ha detto la direttrice esecutiva di MSC Foundation, Daniela Picco, mentre Gigi Borgiani, direttore della Fondazione Auxilium, ha sottolineato che “siamo davvero molto grati a MSC Foundation per la costante attenzione che rivolge alla nostra realtà, che, in sintonia con la Caritas Diocesana di Genova, accoglie e promuove quanti si trovano in situazione di grave emarginazione in città: persone senza dimora, straniere richiedenti asilo e rifugiate, famiglie fragili, vittime di tratta, persone con HIV/Aids senza reti di sostegno familiari”.

“Collaborare al bene comune tra enti diversi – conclude Borgiani – ognuno per la propria parte, fa davvero la differenza, ci restituisce la città come una quotidiana occasione per vivere la relazione, educare alla condivisione, prendersi cura insieme dei cittadini più esposti alla fragilità”.