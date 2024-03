Cus Genova Futsal, sconfitta contro Pisa nelle qualificazioni ai CNU di Campobasso

Pisa. Sconfitta per la selezione universitaria maschile di futsal del CUS Genova e dell’Ateneo. Finisce 1-0 la trasferta in Toscana contro il CUS Pisa, seconda sfida del girone di qualificazione a tre che, nonostante gli evidenti progressi rispetto alle ultime annate, sancisce la non qualificazione alla fase finale dei Campionati Nazionali Universitari di Campobasso 2024.

Una sfida molto combattuta quella in terra pisana. In vantaggio i toscani nel primo tempo, con i genovesi che hanno portato più volte l’inerzia dalla loro. Due pali e una traversa non hanno concesso ai Biancorossi almeno di pareggiare la sfida, la cui posta in palio è andata a Pisa.

Queste le dichiarazioni di Roberto Santeramo, allenatore della selezione universitaria maschile di futsal e delle squadre universitarie di calcio del CUS Genova: «In primis ci tengo a ringraziare i ragazzi per il loro impegno e la loro dedizione. Fa male ma dobbiamo pensare che Pisa è andata alle finali l’anno scorso e che Piemonte Orientale si è classificata al terzo posto nelle ultime due edizioni. Dobbiamo continuare su questa strada e investire su questo gruppo giovane che ci darà disponibilità per i prossimi anni. Il lavoro è iniziato, non finito. Per quanto riguarda le singole partite abbiamo peccato un po’ di inesperienza e anche di scarsa amalgama. Se fossimo stati un pochino più attenti sicuramente non avremmo perso a Pisa e contro Piemonte Orientale non avremmo pareggiato. Però i passi avanti sono stati significativi e sostanziali. Il più importante è il fatto che la squadra sia costituita solo da ragazzi che giocano a futsal e non che ci hanno giocato nel passato o addirittura mai. L’anno scorso metà squadra era composta da ragazzi che giocavano a undici, per esempio. Poi va considerato che non si è fatto male nessuno e che abbiamo fatto anche un’ottima figura dal punto di vista disciplinare, senza cartellini gialli e cartellini rossi. Diciamo che anche dal punto di vista formale siamo usciti a testa alta e abbiamo portato in alto i colori del CUS Genova. Sicuramente il prossimo anno ci riproveremo».

CNU | GIRONE DI QUALIFICAZIONE

CUS PISA FUTSAL vs CUS GENOVA FUTSAL 1-0 (1-0)

CUS GENOVA FUTSAL: Cadoni (Ingegneria), Tommaso Chessa (Scienze Motorie), Daniel Manca (Economia), Lorenzo Marino (Ingegneria), Achref Mbarek (Master), Leonardo Merciari (Ingegneria), Andrea Moramarco (Informatica), Carlo Ortale (Ingegneria), Vincenzo Tilena (Ingegneria). Mister: Santeramo.