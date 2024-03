Cus Genova: doppio successo casalingo per le squadre di volley, stop interno per la palla ovale

Genova. Sconfitta casalinga per la prima squadra maschile del CUS Genova Rugby contro il CUS Milano Rugby in Serie B. Vittoria per il CUS Basket nel Girone Liguria di Serie C Unica contro la Pallacanestro Vado. Doppia vittoria per il CUS Volley: prima maschile vincente in Serie C contro il VBC Savona, prima femminile vincente in Serie D contro il Lunezia Volley. Una vittoria e due sconfitte per i team maschili e femminili del CUS Genova Tennis in Serie C. Sconfitta per il CUS Hockey in Serie B Prato contro l’HC Savona.

RUGBY. Sconfitta casalinga per la prima squadra maschile del CUS Genova Rugby nel campionato nazionale di Serie B. Allo Stadio Carlini-Bollesan gli uomini di Andrew Robb vengono superati dal CUS Milano Rugby, capace di reagire verso la fine del primo tempo alla verve biancorossa aizzata dalle mete di Gesa e Casellato, con trasformazione di Granzella. A cavallo tra il primo e il secondo tempo i milanesi consolidano il vantaggio grazie alla prestazione di McAllister, autore di una meta e tre trasformazioni, che mantengono i lombardi a distanza. Universitari che rimangono al settimo posto del Girone 1 a pari punti con il Rugby Rho.

SERIE B/M | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs CUS MILANO RUGBY 17-29 (12-18)

MARCATORI: 2′ mt. Gesa; 10′ cp Macchi; 20′ mt. Casellato, tr. Granzella; 39′ mt. Ciciretti, tr. Macchi; 44′ mt. Allodi, tr. McAllister; 52′ mt.McAllister, tr. McAllister; 69′ cp Granzella; 78′ mt. Moroni, tr. McAllister.

CUS GENOVA RUGBY: Migliorini, Vimercati, Gesa, Ricca (Pressenda, Bruzzone), Pulimeno, Granzella (Tessiore), Casellato (Zaami) , Bertirotti, Pendola, Satta (Barry Fassouma), Grassotti (Giacobbe), Gribaudo Nehuen, Bosìa (Petronio), Bianchi (Giacobbe), Giuliano. Allenatore: Robb.

CUS MILANO RUGBY: Ghelli Francesco, Anzaghi, Osnato, Allodi, Ghelli Gabriele (Moroni), Macchi, Morandino (Ferrari), McAllister, Dufour, Ciciretti (Favaron), Arbitrio (Molteni, Assi), Scotti, Bona (Erhabor, Bona), El Bahraoui (Carlucci), Galimberti. Allenatore: Arbitrio.

BASKET. Vittoria all’esordio nel Girone Liguria, la seconda fase di Serie C Unica, per il CUS Genova Basket contro Pallacanestro Vado. Sfida intensa quella del Geodetico, che vede i Pappagalli subito in vantaggio con un parziale di 7-0, poi colmato dagli Universitari, che allungano sugli avversari. Tentativo di rimonta vadese nell’ultima frazione, in cui però i Biancorossi gestiscono il risultato e strappano una vittoria importate.

SERIE C UNICA | GIRONE LIGURIA

PALLACANESTRO VADO vs CUS GENOVA BASKET 69-75 (17-18; 34-35; 48-52)

PALLACANESTRO VADO: Bertolotti 3, Migone 2, Peirone ne, Stankovic 17, Fantino 14, Pellegrino 15, Tridondani L. 2, Tridondani D. 3, Giannone 2, Seye 8, Buscicchio 3. Coach: Imarisio.

CUS GENOVA BASKET: Ricci, Vallefuoco 7, Obi Ekene 8, Esposito, Galluzzi 15, Dufour 16, Sighinolfi ne, Caversazio 12, Ferraro 5, Casucci 4, Sommariva 4, De Censi 4. Coach: Pansolin.

VOLLEY. Doppia vittoria nel weekend per il CUS Genova Volley, entrambe in casa. Per quanto riguarda la prima squadra maschile, guidata da Fabrizio “Billy” Schembri in Serie C, successo importante contro un ostico VBC Savona, in vantaggio nel primo set e sempre combattivo al PalaCUS. Rimangono sette i punti di vantaggio tra gli Universitari e l’Albisola Pallavolo, seconda della classe e prossima avversaria dopo la sosta pasquale. Vittoria anche per la prima squadra femminile, guidata da Tiziano Caponi in Serie D. Le ragazze biancorosse chiudono la prima fase con una brillante vittoria contro il Lunezia Volley, sesta della classe. Le Universitarie si classificano dunque al nono posto con 14 punti, a quattro dall’Audax Quinto ottava.

Questo il commento di Federico Tomà, giocatore del CUS Genova Volley: «Era la partita che ci aspettavamo, nel senso che loro sono partiti forte rispetto all’andata. Sicuramente avevano molta fame nei nostri confronti visto che nella precedente sfida avevamo fatto una bella partita in casa loro. Quindi sapevamo che avrebbero iniziato molto forte, e infatti nel primo set non siamo stati perfetti in battuta, non troppo incisivi, mentre loro sono riusciti a esprimersi bene. Poi nel resto della partita abbiamo iniziato a spingere ed è andata bene, siamo contenti. Se la prossima contro l’Albisola è decisiva? Diciamo che ogni partita è importante in quanto ci vuole un attimo a perdere punti per strada, quindi dobbiamo restare a testa bassa e lavorare. Però è importante, sì, diciamo che è molto importante. Vediamo anche i risultati delle altre squadre che sono tutte lì, tra la seconda e la quarta piazza che ci inseguono. Quindi sarà sicuramente delicata e anche loro verranno qua e vorranno fare una bella partita contro la capolista».

SERIE C/M

CUS GENOVA VOLLEY vs VBC SAVONA 3-1 (20-25; 25-20; 25-18; 25-18)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs LUNEZIA VOLLEY 3-1 (25-23; 17-25; 25-21; 25-21)

HOCKEY. Sconfitta per il CUS Genova Hockey nel Girone C di Serie B Prato. Buona prova da parte dei Biancorossi di Franco Ferrero, in partita per tutta la durata dell’incontro contro l’HC Savona, indicata alla vigilia come la favorita del girone, già affrontata in due amichevoli precampionato. Sconfitta per 0-1 al Campo Arnaldi per gli Universitari, reduci dalla vittoria contro HC Genova Gialloblù per 1-3.

SERIE B PRATO | GIRONE C

CUS GENOVA HOCKEY vs HC SAVONA 0-1

TENNIS. In attesa della Serie B2 maschile è cominciata ufficialmente la stagione di Serie C per le tre selezioni del CUS Genova Tennis: una maschile e due femminili. Sconfitta esterna per il team composto da Derchi, Polverosi, Ginocchio, Poletti, Tedone e Paolillo contro il TC Pietra Ligure per 5-1. Per quanto riguarda le due compagini femminili, vittoria esterna contro LA Tennis per la Squadra “A” di Solari, Masé, Damiani e Scimone. Sconfitta, invece, in casa contro TC Genova per la Squadra “B” di Traman, Montaldo, Da Molo e Carazza.

SERIE C/M

TC PIETRA LIGURE vs CUS GENOVA TENNIS 5-1

SERIE C/F

LA TENNIS vs CUS GENOVA TENNIS “A” 1-3

SERIE C/F

CUS GENOVA TENNIS “B” vs TC GENOVA 1-3