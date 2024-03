Cus Genova: bene il rugby in Serie B, doppio successo per il volley e brillanti risultati nell’atletica

Genova. Vittoria per la prima squadra del CUS Rugby in Serie B nel derby contro il Savona Rugby, sconfitta per la prima femminile in Serie A contro il Volvera Rugby. Sconfitta per il CUS Genova Basket nel big match di Serie C Unica contro CUS Torino Basket. Vittorie al Meeting “Cross + Lanci Lunghi 2024” di Boissano per Mondello nel martello Allievi, per Marasso nel martello Promesse e per Intili nel Giavellotto Senior. Doppia vittoria per il CUS Volley: successi in Serie C per la prima squadra maschile contro la Colombo Volley, così come per la prima femminile in Serie D contro il Volleyscrivia.

RUGBY. Una vittoria e una sconfitta per il CUS Genova Rugby nel doppio impegno casalingo di domenica allo Stadio Carlini-Bollesan. Spicca la vittoria della prima squadra maschile nel campionato nazionale di Serie B, con i Biancorossi di Andrew Robb capaci di superare il Savona Rugby nel derby ligure di ritorno, vendicando così la sconfitta dell’andata. Decisive le mete nel primo tempo da parte di Vimercati e Casellato, la seconda delle quali trasformata da Capitan Ricca. Sconfitta onorevole, invece, per la prima squadra femminile, impegnata nel campionato nazionale di Serie A. Avversario di giornata era il Volvera Rugby, capolista del Girone 1, vittorioso per 0-36 a Genova. Le ragazze di Domenico Grassotti, nonostante la sconfitta, continuano a dare grandi segnali di progresso da inizio stagione.

SERIE B/M | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs SAVONA RUGBY 12-0 (12-0)

MARCATORI: 3′ mt. Vimercati; 8′ mt. Casellato, tr. Ricca.

CUS GENOVA RUGBY: Migliorini, Pulimeno, Pressenda, Ricca, Vimercati, Granzella, Casellato, Bertirotti, Satta, Pendola, Grassotti, Ruiz, Rifi, Felici, Giuliano. Dalla panchina: Bosia, Rayane, Barry, Pezzana, Gesa, Tempesta. Allenatore: Robb.

SAVONA RUGBY: Serra, Vallarino, Correoso, Bertolotto, Fanciulli, Rossi, Bernat, Pivari, Catarsi, Paoletti, Ramaj, Franchello, Di Murro, Shehu, Baccino. Dalla panchina: Magnaghi, Dini, Giacobbe, Fazio, Guida, Boraschi, Francioso. Allenatori: Costantino e Tedone.

SERIE A/F | GIRONE 1

CUS GENOVA RUGBY vs VOLVERA RUGBY 0-36

BASKET. Termina con una sconfitta la penultima di Serie C Unica per il CUS Genova Basket, atteso dal big match contro la capolista CUS Torino Basket, superato in trasferta all’andata. Nell’insolito scenario della Palestra di Via Allende, causa problema tecnico al PalaCUS, gli Universitari di Coach Pansolin cominciano compatti, facendo però registrare un passaggio a vuoto nel secondo quarto, che poi risulterà decisivo per le sorti del match. Nel secondo tempo i Biancorossi registrano la difesa e nell’ultimo quarto tornano sotto la doppia cifra di svantaggio, con i torinesi che però respingono il tentativo di rientro genovese facendo loro la sfida.

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

CUS GENOVA BASKET vs CUS TORINO BASKET 64-76 (16-21; 13-29; 20-16; 15-10)

CUS GENOVA BASKET: Obi Ekene 19, Sommariva 19, Galluzzi 12, Vallefuoco 6, Ricci 3, Caversazio 3, Casucci 2, Petruzzelli, Mozzati, Taccini, Esposito, De Censi. Coach: Pansolin.

CUS TORINO BASKET: Pietra 22, Marangon 19, Conti 19, Venezia 8, Guggia 4, Bartoccini 2, Salvetti 1, Porcella M. 1, Paletto, Trinchero ne, Abrate ne. Coach: Porcella A.

ATLETICA. Buona prova per la delegazione biancorossa al Meeting “Cross + Lanci Lunghi 2024” di Boissano, nel savonese, che di fatto ha inaugurato la stagione outdoor ligure. In evidenza Tommaso Mondello, capace di lanciare il martello a 59.03, una delle migliori misure a livello nazionale della categoria Allievi, conquistando il primo posto nella stessa. Buona prova anche Ilaria Marasso, prima nel martello Promesse con la misura di 54.97. Ottimo primo posto per Sofia Intili nel giavellotto con il suo 34.18 e, infine, terzo posto nel martello Junior per Eleonora Lintas con il suo 45.06.

Queste le dichiarazioni di Tommaso Mondello, martellista del CUS Genova: «Mi sono ritrovato a gareggiare in quel di Boissano dopo i precedenti lanci invernali di gennaio e febbraio, che ho dovuto affrontare col martello più pesante degli U20. Sono soddisfatto perché ho potuto mettere su carta una prima misura per iniziare questa nuova stagione finalmente col mio attrezzo di categoria da 5 kg. Prossimo appuntamento sarà fra un mese, dove cercherò di tornare con lanci sempre più lunghi in preparazione agli Italiani di Molfetta di quest’estate».

VOLLEY. Due vittorie per le prime squadre del CUS Genova Volley nel weekend. Ennesima affermazione da parte della prima squadra maschile in Serie C, con i Biancorossi di Fabrizio “Billy” Schembri vittoriosi al PalaCUS contro la Colombo Genova, in quella che l’anno scorso fu la stracittadina di Serie B. Successo per 3-1, con unica sbavatura nel secondo set, concesso ai Colombini. Sono cinque i punti di vantaggio sul Volley Club Savona, seconda della classe, che però ha una partita in più rispetto agli universitari, primi in campionato. Ottima vittoria per la prima squadra femminile, impegnata in Serie D, ottenuta contro il Volleyscrivia, sempre al PalaCUS. Le ragazze di Tiziano Caponi strappano la vittoria con le unghie e con i denti, superando così il Paladonbosco Pallavolo al nono posto, conquistando così punti che fanno classifica e morale.

SERIE C/M

CUS GENOVA VOLLEY vs COLOMBO VOLLEY 3-1 (25-15; 15-25; 25-13; 25-20)

SERIE D/F | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs VOLLEYSCRIVIA 3-1 (26-24; 20-25; 28-26; 25-19)