Crocefieschi, un telone sulla scuola sventrata dalla frana. E il versante fa ancora paura

Crocefieschi. Un grosso telone è stato posizionato dai vigili del fuoco per coprire la parte della scuola Aldo Moro di Crocefieschi interessata dal crollo di un enorme masso che ha sventrato la parete venerdì sera. Il timore è che le forti piogge previste nelle prossime ore possano aggravare la situazione.

Ieri pompieri di Busalla hanno compiuto le verifiche strutturali e hanno provveduto al recupero dei beni, tra cui i banchi, le sedie e tutto il materiale, per trasferirlo negli uffici dell’amministrazione civica.

I nove alunni della scuola, infatti, non salteranno le lezioni. A seguito del sopralluogo con i vigili del fuoco e i tecnici comunali il sindaco Filippo Bassignana ha messo a disposizione proprio una delle sale del Comune per consentire ai bambini di proseguire le lezioni lunedì. “È un’interclasse che funzionava molto bene e il nostro obiettivo è di non far loro perdere nemmeno un giorno di scuola“, aveva detto il sindaco.

Intanto sono due le persone sfollate (solo uno è stato evacuato venerdì sera) mentre l’accesso ad altre quattro abitazioni, al momento vuote in quanto seconde case, è stato interdetto dai vigili del fuoco.

Il versante è sorvegliato speciale a causa del maltempo in arrivo: “Siamo a disposizione dell’amministrazione comunale con la nostra protezione civile – dicono il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone – Certamente la frana è dovuta alle piogge che sono cadute nei giorni scorsi e che, come sappiamo, possono determinare conseguenze sul terreno anche a distanza di giorni. Nelle prossime ore – ricordano – è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione con possibili temporali forti che colpiranno soprattutto la parte del centro e ponente ligure dalla notte e per tutta la giornata di domani. I nostri previsori di Arpal sono al lavoro per l’emissione del primo bollettino della giornata, dopo le 12. Raccomandiamo prudenza a tutti i cittadini che possono informarsi attraverso i canali anche social della Regione Liguria”.