Crocefieschi, dopo la frana si torna a scuola: ecco la classe allestita nel palazzo del Comune

Valle Scrivia. Banchi, lavagna, disegni alle pareti, colori e persino una vera campanella. Ci sono voluti meno di due giorni al Comune di Crocefieschi e alla scuola Aldo Moro per ricreare in altra sede lo spazio della multiclasse della scuola danneggiata dalla frana di venerdì sera.

La parola d’ordine per maestre e amministrazione è “continuità”. E così i bambini della piccola scuola del Comune non hanno perso neppure un’ora di lezione. La classe è stata ricreata negli ex uffici tecnici del municipio.

Non potranno ripartire subito, invece, alcune lezioni gratuite di ginnastica organizzate sempre all’interno della scuola del paese, e proprio nella palestra sfondata dal masso da 30 tonnellate che si è staccato dalla montagna.

Ad allestire la nuova multiclasse alternativa sono stati vigili del fuoco e protezione civile con l’aiuto di tanti volontari e della insegnante Michela Imperiale e di altri educatori.

Intanto la procura di Genova potrebbe aprire un fascicolo sulla frana, per capire se possano esserci state inadempienze o ignorati allarmi pregressi.