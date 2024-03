Corso gratuito di tecnico di sistemi audiovisivi, iscrizioni aperte: obiettivo imbarco su navi Msc Crociere

Genova. Fondazione Fassicomo insieme ad Accademia del Turismo e Msc Crociere, offrono una concreta opportunità per rispondere efficacemente al fabbisogno di imbarcare sulle navi da crociera figure competenti e altamente qualificate.

Tra queste sono inclusi i tecnici di sistemi audiovisivi con conoscenze tecniche del suono, video e luce, dall’analogico al digitale, che permettono di garantire il variegato mondo del servizio di intrattenimento: teatro ad alta tecnologia, spettacoli di cinema e musica dal vivo.

L’obiettivo è formare per l’acquisizione di competenze professionali per supportare le nuove esigenze espresse dal settore che rappresenta per il territorio uno dei principali elementi di crescita e rilancio dell’occupazione e dell’economia marittimo portuale.

Il corso gratuito di Tecnico Sistemi Audiovisivi proposto rientra nei percorsi integrati dei settori strategici regionali del programma regionale FSE+ 2021-2027 – Obiettivo specifico ESO4.1. Piano dell’economia del mare e del turismo.

Esso si rivolge a giovani disoccupati o inattivi in età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati in Liguria.

Il percorso formativo è sviluppato in 3 azioni: la prima è dedicata all’individuazione e validazione delle competenze per un eventuale riconoscimento dei crediti in ingresso.

La seconda azione è dedicata alla formazione professionale per un totale di 800 ore, di cui 600 d’aula/laboratorio e 200 di tirocinio curriculare che sarà organizzato presso le aziende Msc Crociere che ha aderito in fase progettuale manifestando il fabbisogno di personale.

La terza azione è centrata sull’incontro domanda/offerta nella quale i partecipanti saranno accompagnati nell’inserimento lavorativo supportati dall’ufficio servizi del lavoro del partner di Accademia del Turismo Le informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito di Fondazione Fassicomo dal quale è possibile scaricare la domanda d’iscrizione nella sezione formazione e lavoro, che, compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo, dovrà essere consegnata presso la sede di Fondazione Fassicomo o inviata via e-mail a: scuola.grafica@scuolafassicomo.it.

Il corso si svolge presso la sede di Fondazione Fassicomo in via Imperiale, 41 a Genova.