Coopstartup, ecco le nuove idee premiate da Legacoop Liguria

Genova. Dai nuovi servizi alle fasce deboli a Campo Ligure e in Valle Stura. Al riciclo dei mozziconi di sigaretta dai quali verrà estratto acetato di cellulosa. Al recupero e il restauro di ambienti degradati da restituire al privato e alla comunità. Sono queste le tre nuove idee che daranno vita a tre nuove cooperative, nate grazie ad altre cooperative già esistenti, che hanno vinto il bando “Coopstartup Liguria – Cooperare per Innovare” promosso da Legacoop Liguria e Coopfond che si inserisce nel progetto nazionale per creare nuova impresa cooperativa.

Ognuno dei progetti vincenti si aggiudica 10.000 euro per l’avvio dell’attività e l’accompagnamento allo sviluppo del business per 36 mesi. Sono state scelte tra circa 40 progetti che hanno risposto al bando, coinvolgendo più di 150 aspiranti cooperatrici e cooperatori.

Ai nastri di partenza di queste tre nuove idee sono già una quindicina le persone che hanno deciso di realizzare i loro progetti grazie a Coopstartup Liguria.

Partendo anche da un rapporto per molte di loro già consolidato con il mondo cooperativo, daranno vita ad un vero e proprio percorso di spin-off da cooperative liguri ormai consolidate sul mercato regionale e nazionale. E andranno così ad aggiungersi alle oltre 300 imprese associate a Legacoop Liguria che contano 16.000 lavoratori, 450.000 Soci, con un miliardo e seicento dieci milioni di valore della produzione in tutti i settori produttivi.

“Grazie a strumenti come Coopstartup – dichiara Mattia Rossi, presidente di Legacoop Liguria – investiamo nelle idee dei giovani per creare nuova impresa, le idee dei giovani sono idee cooperative. I ragazzi hanno fatto una scelta di campo, non solo di tipi imprenditoriale ma anche valoriale. Oggi la cooperativa è la forma d’impresa che più si addice a chi vuole, con le proprie azioni, lasciare il segno in termini di impatto. Le idee vincitrici hanno saputo inoltre leggere il territorio e trasformare i bisogni in offerta di beni e servizi”.

Già dalla scelta della ragione sociale hanno resi evidenti i loro obiettivi.

Futura

A Campo Ligure e poi in Valle Stura avrà lo scopo di potenziare i servizi turistici e sociali, rivolti alle fasce deboli, contrastando lo spopolamento rurale, ampliando e generando servizi indispensabili per la comunità