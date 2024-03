Contrasto alle mafie, Calà (Cgil): “Bene la legge regionale, ora dare slancio alla legge La Torre”

Genova. La notizia che il Consiglio regionale della Liguria si è espresso all’unanimità per una nuova legge che disciplina il contrasto alla criminalità organizzata, e in particolare l’assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati, è accolta positivamente dalla Cgil ligure.

“Apprezziamo l’approvazione bipartisan perché la lotta alla criminalità organizzata non può avere colore politico, ma deve vedere le istituzioni compatte” commenta Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria.

“Da sempre la Cgil ha come impegno la lotta alle mafie che hanno visto tra le sue vittime tantissimi sindacalisti. Per dare slancio alla Legge La Torre bisogna concretizzare il riutilizzo dei beni confiscati a fini sociali per restituire alla società una parte del danno fatto dalle mafie e per dimostrare che lo Stato è più forte e unito rispetto alla criminalità organizzata”, conclude Calà.