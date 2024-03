Conto deposito: soluzione di risparmio conveniente

Il conto deposito è un prodotto bancario pensato principalmente per il risparmio e può altresì rappresentare una soluzione di investimento dal momento che prevede il riconoscimento di interessi attivi. Non si deve confonderlo con il conto corrente, altro prodotto bancario diffusissimo che, però ha la finalità di gestire le varie transazioni finanziarie quotidiane e periodiche, come acquisti, spese, addebiti e accrediti ecc.

Il conto deposito è un prodotto in cui si accreditano somme più o meno consistenti di denaro con lo scopo di ottenere un rendimento ottenendo così un aumento del capitale versato in partenza; tale rendimento può essere più o meno elevato a seconda del tasso di interesse applicato e della cifra depositata.

Negli ultimi anni, il ricorso a questi particolari prodotti è progressivamente aumentato, in quanto ritenuti uno strumento di risparmio estremamente interessante, anche perché la quasi totalità degli istituti bancari che operano in Italia aderiscono al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che garantisce i clienti per le disponibilità accreditate sul conto fino a 100.000 euro.

Conti deposito: la differenza tra vincolati e non vincolati

I conti deposito possono essere distinti in due categorie: non vincolati (o liberi) e vincolati, e le differenze fra essi sono sostanziali.

Il conto deposito vincolato è una soluzione che prevede che le somme depositate non possano essere svincolate prima di essere giunti alla scadenza stabilita dal contratto; siamo quindi di fronte a un vincolo di tipo temporale di diversa durata a seconda del prodotto proposto; molto spesso sono previste scadenze quali 6, 12, 24 e 36 mesi, anche se non esiste uno standard assoluto. Di solito, più lunga è la durata del vincolo e più alto è il tasso di interesse.

Nei conti di deposito vincolati il tasso di interesse è di norma più elevato che in quelli non vincolati dato che nei primi le somme depositate non possono essere prelevate; in realtà si ha sempre la possibilità di farlo, ma pagando una penale (che molto spesso consiste nel mancato riconoscimento degli interessi oppure di un riconoscimento a un tasso inferiore).

Il conto deposito non vincolato, quindi, gode di una maggiore libertà di manovra, perché l’intestatario del conto ha la facoltà di effettuare prelievi in qualsiasi momento senza pagare alcuna penale, ma proprio per questo il tasso di interesse previsto è più basso che nel precedente caso.

Operatività del conto deposito

I conti deposito, essendo pensati per il risparmio, hanno un’operatività limitata: di fatto è possibile effettuare soltanto versamenti e prelievi tramite bonifico, ed è l’aspetto che maggiormente li distingue dai conti correnti che invece sono prodotti di gestione del denaro altamente flessibili che consentono una grande varietà di operazioni.

Un’altra importante differenza tra un conto deposito e un conto corrente è che nel primo il saldo non può mai essere negativo; nel conto corrente questa è invece un’eventualità che può essere prevista per contratto (fido bancario).

Va anche precisato che, a eccezione di particolari prodotti, l’apertura di un conto deposito sottostà alla titolarità di un conto corrente (della medesima banca del conto deposito o di una terza) che funga da conto di appoggio per l’effettuazione di spostamenti di denaro da e verso il conto deposito.

Quali sono le spese relative ai conti deposito?

Solitamente per un conto deposito non è previsto alcun tipo di spesa, né di gestione, né di apertura e nemmeno di chiusura. Potrebbe però essere prevista una penale nel caso dei depositi vincolati qualora si svincoli il denaro prima della scadenza prevista dal contratto.

Va inoltre ricordato che gli interessi attivi maturati sul conto sono sottoposti a una ritenuta fiscale pari al 26% e inoltre va considerata un’imposta di bollo proporzionale alla giacenza a una determinata data e che corrisponde al 2 per mille della somma che è stata depositata.