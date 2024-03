“Condominio etico” in vico Posta Vecchia, progetto da definire ma i lavori con i fondi Pnrr sono già partiti

Genova. Nell’ambito dei progetti per la rigenerazione del centro storico portati avanti dal Comune di Genova c’è anche la ristrutturazione di un palazzo medievale in vico Posta Vecchia per utilizzarlo come “condominio etico”.

Oltre 2,5 milioni di euro messi a disposizione del Pnrr e del Pinqua e concessi sulla base di una specifica convenzione. Il consigliere Filippo Bruzzone (lista Rossoverde), durante il consiglio comunale di oggi, ha chiesto chiarimenti sul meccanismo della convenzione e ricordando che la proprietà dell’edificio resterà privata e che questa si troverà, prima o poi, un edificio ristrutturato a spese pubbliche.

Bruzzone ha chiesto anche quale sia il futuro del cosiddetto “condominio etico”, che cosa ospiterà, in che termini e cosa succederà alla fine del periodo definito dalla convenzione.

Il vicesindaco Pietro Piciocchi ha ricordato che, nell’ambito della convenzione, il palazzo di vico Posta Vecchia – per cui i lavori di ristrutturazione sono già partiti – “non sarà in alcun modo in gestione dei privati, e dovrà avere un uso sociale per 25 anni“.

Il palazzo passerà al Comune a titolo di comodato d’uso gratuito: “Al termine dell’opera di restauro sarà affidato alla direzione Servizi sociali del Comune che lo utilizzerà per un progetto ancora in fase di costruzione, anche con il coinvolgimento degli enti del terzo settore”.

“Quello che accadrà tra 25 anni – conclude Piciocchi – io non sono in condizione di prevederlo però, di fatto, questo equilibrio tra l’utilizzo di risorse pubbliche e la destinazione delle stesse a beneficio di un immobile privato è stato raggiunto dal legislatore, noi ci siamo inseriti sulle possibilità previste e penso che abbiamo fatto bene perché quel palazzo va sicuramente recuperato”.

“Sono relativamente soddisfatto, sull’intervento nessuna questione – ha risposto Bruzzone – ma alla luce della risposta, mi resta il dubbio sul titolo della proprietà, cioè se durante quel periodo dei 25 anni abbia diritto di vendere il bene, e poi in prospettiva, cosa accadrà al termine della convenzione stessa”.