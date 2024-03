Concorso sospetto in Asl 4, cambia la commissione. Le opposizioni: “Dovete commissariare”

Genova. “Il direttore generale della Asl 4 ha diritto di sospendere un concorso pubblico. Nel ribandirlo gli ho solo chiesto di essere rapido e con una commissione esaminatrice diversa. L’Asl 4 farà un altro concorso con un’altra commissione”. Lo ha spiegato Angelo Gratarola, assessore alla Sanità della Regione Liguria, rispondendo ad alcune interrogazioni in consiglio regionale. “Il direttore generale ha ritenuto che ciò che stava girando fosse tale da pregiudicare la serenità della commissione esaminatrice e gli ho chiesto di ribandire il concorso in tempi molto brevi, cosa che credo stia facendo in queste ore”, ha ribadito.

Il caso era scoppiato a causa della lettera anonima di una persona che sosteneva di sapere già chi fosse il vincitore del concorso per dirigente responsabile degli affari generali e legali. Il direttore generale Paolo Petralia ha deciso di revocare il bando per poi pubblicarne un altro a stretto giro.

“Sul concorso sospetto in Asl 4 la giunta se ne lava le mani, sostenendo che se il direttore generale ha deciso di revocare il concorso, avrà le sue motivazioni ed è pienamente nella sua autonomia, e che il concorso sarà rifatto, con una nuova commissione esaminatrice. La risposta dell’assessore Gratarola è veramente pilatesca, e anziché rassicurare, genera ulteriori dubbi e perplessità“, così il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi dopo la risposta in aula alla sua interrogazione.

“La situazione – spiega Garibaldi – è nata da una comunicazione avvenuta via Pec che ha messo in discussione la serenità e l’integrità del concorso stesso, sollevando sospetti di esiti predeterminati: con queste premesse era imperativo agire con serietà e responsabilità. Delle due l’una: o la denuncia di esito sospetto è falsa, il concorso va avanti e si va in Procura per denunciare chi diffama; o la denuncia è fondata e allora si va in Procura perché c’è un’ipotesi di reato e si annulla tutto. Invece il direttore generale dell’ASL ha scelto di revocare il concorso per mancanza di serenità; serenità che magicamente si è ritrovata una settimana dopo, motivo per cui ha bandito il nuovo concorso, che si terrà tra quattro mesi, peraltro con una nuova commissione esaminatrice”.

“È la fotografia di una Asl allo sbando, con una dirigenza in gigantesca confusione e un clima di sospetti che le ultime azioni rischiano di amplificare. La Asl 4 va commissariata. Invece la giunta fa finta di nulla, mentre si mette a repentaglio la credibilità delle istituzioni, della Asl stessa, la serenità e la professionalità dei professionisti coinvolti, mentre invece dovrebbe essere garantita quella trasparenza, equità e serenità, che ad oggi non c’è”, conclude il capogruppo.

“Il concorso in oggetto è stato revocato con la motivazione del direttore generale per autotutela – ricorda il capogruppo del M5s Fabio Tosi – per questo concorso c’era molta attesa e aspettativa visto il numero degli iscritti pari a 55″. “Indiscrezioni vogliono che il nome della persona vincitrice del concorso sarebbe già stato noto alla commissione ancora prima dell’inizio delle prove”, denuncia la consigliera Selena Candia (Lista Sansa). “In un Paese normale voi avreste commissariato la Asl4 – afferma il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino -. O la notizia non è vera e quindi il concorso procede o commissariate la Asl. Voi dovete correre in Procura, come è possibile che il direttore generale dell’Asl 4 si sia rasserenato nell’arco di una settimana?”.