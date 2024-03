Comunali, a Rapallo il centrodestra vicino all’accordo per la candidatura di Elisabetta Ricci

Rapallo. Mentre a Recco il centrodestra va incontro alla spaccatura alle prossime elezioni amministrative, con tanto di strascichi interni ai partiti per le decisioni dei primi dissidenti, a Rapallo è sempre più vicino il via libera a Elisabetta Ricci, esponente della giunta Bagnasco (arrivata al termine del secondo mandato) che ha già lanciato la sua lista civica. Sulla sua candidatura a nome della coalizione è già arrivato l’accordo tra Giovanni Toti e il segretario della Lega Edoardo Rixi e presto potrebbe convergere tutta la coalizione.

“Il centrodestra non si divide a Rapallo – commenta oggi Toti -. La candidatura di una donna che fa parte della maggioranza politica che ha governato Rapallo fino a oggi è ottima, a cui guardiamo tutti con grande simpatia. Non può essere una candidatura ad excludendum, ma ad includendum. Quindi il mondo civico che ritiene di rappresentare, assieme ai partiti che hanno governato Rapallo, che governano la regione e la maggior parte dei comuni. D’amore e d’accordo per governare Rapallo altri cinque anni, questa è la formula”.

Il governatore si dice sicuro che anche Forza Italia, che attualmente esprime il sindaco, guardi di buon occhio alla scelta: “Credo che anche Bagnasco, padre e figlio, siano i primi a volerlo. Forza Italia è rappresentata in quella città e in questa regione della famiglia Bagnasco, ovviamente dobbiamo metterci tutti insieme”.

“Credo che sia un’ottima candidata, tra l’altro il cui nome era già stato fatto due mesi fa da Forza Italia. Credo sia il momento di chiudere su un candidato forte e condiviso – chiosa Rixi -. È chiaro che come forze politiche del centrodestra vogliamo appoggiare un candidato con la possibilità di esprimere i nostri simboli di partito. Stiamo attendendo un appello da parte della candidata per poterla appoggiare in maniera determinata. Evidentemente non rinunciamo ai nostri simboli, ma oggi credo che sia la candidata su Rapallo che possa rappresentare benissimo la coalizione di centrodestra”.