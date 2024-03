Città Metropolitana: al via i lavori su 12 strade che terminerano prima dell’estate

Genova. La Città Metropolitana annuncia l’avvio di una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali del territorio.

I lavori, che interesseranno diverse zone, termineranno prima dell’inizio dell’estate 2024.

“Con questi interventi intendiamo migliorare la sicurezza e la percorribilità delle nostre strade provinciali − ha dichiarato il consigliere delegato alla Viabilità Franco Senarega − si tratta di un investimento importante, che ci permetterà di mettere in sicurezza alcuni tratti stradali particolarmente ammalorati”.

I lavori in programma

Manutenzione straordinaria, a tratti saltuari, del manto stradale delle seguenti strade provinciali:

SP 19 di Lumarzo e SP 22 di Tribogna (Comuni di Uscio e Tribogna) per euro 280.000

SP 32 del Bocco di Leivi e SP 58 della Crocetta (Comuni di San Colombano Certenoli, Orero e Coreglia Ligure) per euro 95.000

SP 33 di San Salvatore, SP 32 del Bocco di Leivi, SP 34 di Cogorno, SP26 di Valgraveglia per euro 250.000

SP 28 di Pievetta e SP 586 della Val d’Aveto per euro 230.000

SP 45 di Santa Giulia per euro 136.000

SP 333 di Uscio per euro 136.000

SP 50 di S.Stefano di Larvego, SP 51 di Livellato per euro 134.000

SP 75 del Penna, SP 48 del Fregarolo per euro 450.000

SP 14 di Davagna, SP 30 di Camogli per euro 450.000

SP 4 dei Piani di Praglia, SP 5 della Bocchetta, SP 8 di Vobbia, SP 9 di Crocefieschi, SP 41 di Tiglieto per euro 450.000

SP 24 di Lorsica, SP 25 di Orero e SP 85 di Verzi (Comuni di Tribogna, Moconesi, Cicagna, Lorsica, Favale di Malvaro, Orero) per euro 420.000

SP 42 di Romaggi (Comune di San Colombano Certenoli) per euro 142.000

Importo complessivo dei lavori: 3.173.000 euro.

“Sebbene siano state indicate genericamente come manutenzioni del manto stradale, molte di queste presentano peculiarità importanti, come ad esempio l’intervento sulla strada provinciale 333 di Uscio che vedrà la realizzazione di una particolare lavorazione per consolidare alcune zone soggette a cedimenti, non solo della sovrastruttura, ma anche del sottofondo stradale nel tratto che insiste nel centro del Comune di Recco, e questo implicherà due fasi lavorative a distanza di circa due settimane − spiega Senarega − tali interventi sono un esempio concreto del nostro impegno come Città Metropolitana di Genova per garantire la sicurezza e la manutenzione delle strade provinciali del territorio”.