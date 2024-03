Lieto fine per l’inseparabile coppia di cigni: dopo il salvataggio di lei, liberati a Villa Serra

Genova. Torna in libertà nella pittoresca (e sicura) cornice del Parco di Villa Serra di Comago la coppia di cigni rimasta al Cras Enpa di Campomorone per quasi tre mesi a causa di un problema di salute della femmina.

I due cigni erano stati recuperati a metà gennaio alla Marina di Sestri Ponente. Le segnalazioni riguardavano in particolare la femmina, che presentava un grande rigonfiamento sul collo. Impossibile, però, prelevare solo lei: i cigni sono animali monogami, e separare la coppia avrebbe comportato un enorme stress per entrambi.

Gli operatori dell’Enpa hanno quindi prelevato entrambi e li hanno sistemati in un’ampia voliera nella struttura di Campomorone, sottoponendo poi la femmina a un delicato intervento chirurgico per rimuovere ciò che si è rivelato essere il bozzo: un agglomerato di carta e polistirolo ingerito dall’animale per errore.

La coppia è rimasta separata il meno possibile e si è poi unita nella voliera, dove è rimasta sino a qualche giorno fa. Una volta che la femmina è stata ritenuta abbastanza in forze sono iniziati i preparativi per il loro ritorno in libertà. Dopo una degenza così lunga, però, gli operatori del Cras si sono presi a cuore le sorti della coppia e hanno cercato un luogo dove potesse vivere in pace.

Grazie alla collaborazione con l’associazione “Gli amici di Villa Serra” i cigni sono stati dunque liberati nel parco di Sant’Olcese, dirigendosi immediatamente verso il laghetto che diventerà – si spera – la loro casa definitiva e sicura. Con l’avvertenza, a chi andrà a trovarli, di non dare mai loro pane secco, deleterio per la salute.