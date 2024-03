Cielo giallo su Genova, è la sabbia del Sahara: rischio “pioggia sporca” prima di Pasqua

Genova. Maccaia, scimmia di luce e di follia. Foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. L’immagine disegnata con le parole da Paolo Conte in Genova per noi riassume bene la situazione climatica di questo pomeriggio in città: un insolito cielo giallognolo con visibilità ridotta in lontananza, temperatura mite e umidità vicina al 90%. Situazione simile in molte località d’Italia, soprattutto al Sud ma anche in montagna dove c’è chi ancora si gode la neve prima della Pasqua bassa.

La causa del fenomeno, come risulta anche dalle rilevazioni dei satelliti, è la sabbia del Sahara portata dallo scirocco: più che mai calzante, dunque, il riferimento al continente africano. Merito della bassa pressione localizzata a sud dell’Islanda e dell’alta pressione sub-tropicale sul Mediterraneo centro-orientale, configurazione che sta alla base della perturbazione attesa per le giornate di sabato e domenica.

Dunque, poiché le concentrazioni di sabbia previste per domani a tratti sono superiori rispetto ai valori riscontrati oggi, è probabile che si verifichi la pioggia di sabbia, lo spauracchio di tutti gli automobilisti che abbiano appena lavato la macchina, ma anche di chi ha steso le lenzuola ad asciugare e potrà trovarsele macchiate di spiacevoli gocce marroncine.

Nulla di clamoroso, insomma: periodicamente le polveri provenienti dal grande deserto africano raggiungono il Mediterraneo (in realtà possono arrivare molto più lontano), anche se in questo periodo non risulta così frequente. A parte l’effetto sul paesaggio, che può apparire suggestivo, è bene ricordare che l’elevata concentrazione di particolato nell’aria potrebbe causare irritazioni e problemi respiratori nei soggetti più sensibili.